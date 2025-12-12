Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜王楚欽4:1輕鬆擊敗阿歷斯勒邦 4強對林昀儒或摩洛特

更新時間：15:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-12 HKT

「WTT香港總決賽2025」位列世界第一的王楚欽今日出戰男單8強，對上來自法國的阿歷斯勒邦(Alexis Lebrun)，最終王楚欽以4:1輕鬆擊敗勒邦晉身4強，下輪將會對上來自中華台北的林昀儒或是瑞典的摩洛特(Truls Moregard)。

王楚欽男單8強4:1輕取阿歷斯勒邦

國乒一哥兼世界排名第一的王楚欽今日出戰男單8強，對上來自法國的「勒邦兄弟」中的哥哥阿歷斯勒邦，王楚欽今場迅速入局，先以11:6和11:4連取2局領先局數2:0。隨後到第三局勒邦在早段一直與王楚欽緊咬比分打成3:3，隨後王楚欽突然爆發瘋狂得分，更以10:6率先取得賽點，但勒邦亦作出反擊連得3分將比數追成10:9逼使王楚欽叫出暫停，暫停完結後王楚欽立即取下致勝一分取得賽點。到第4局勒邦展現強大韌性，與王楚欽一直纏鬥，更以11:7取下一局將局數追成1:3。但在第5局王楚欽立即展現身為世界第一的調整能力，開局便打出4:0，王隨後作出猛攻，勒邦雖一度嘗試將比數拉近，但也仍以4:11落敗，最終王楚欽以局數4:1輕取勒邦擠身4強。

 

 

記者/攝影：魏國謙

