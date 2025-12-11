WTT香港總決賽｜孫穎莎4:0輕取王藝迪 賽後提到和王楚欽默契好到唔太使語言交流

國家隊乒乓球「一姐」孫穎莎今日在「WTT香港總決賽2025」較早前與王楚欽出戰完混雙賽事後，今晚轉戰女單對上國家隊隊友王藝迪，最終以直落4:0輕鬆闖進8強，明日將會對上來自日本的長崎美柚。

孫穎莎直落4:0輕取王藝迪擠身8強

今晚又再上演國家隊內戰戲碼，由世界排名第1的孫穎莎對上世界排名第5的王藝迪，首局孫穎莎便立即展現「世一」的實力，先以11:3輕取一局，第二局更迅速以5:3確立優勢，但王藝迪隨後迅速調整將比數追成5:5平手，但隨後孫穎莎再次發起猛攻，最終以11:9再取一局，到第三局王藝迪開局便打出2:0的比分，孫穎莎亦沉著應對並重新將比數反超，最終以11:7率先拿下賽點，到最後一局，孫穎莎乘勝追擊開局便打成4:0，雖然王藝迪一度追近比分，但也無阻孫穎莎以11:7贏得致勝一局，以局數4:0擊敗隊友晉級8強。

孫穎莎賽後表示和王楚欽的默契已經好到無需語言交流。魏國謙攝

孫穎莎：和王楚欽的默契已經好到無需語言交流

賽後孫穎莎接受訪問時對於今場以4:0輕取王藝迪的想法時，她表示：「今天我覺得首先心態比較好了，其實沒有說去想結果，還是說專注到比賽的每1分，所以說我覺得在今天在場上技戰術上，我覺得運用的還是比較不錯的。」

之後她也提到與王楚欽在混雙上的配合，她直言：「相信大家也能看到，我覺得我和大頭之間不需要太多的這種訓練，從小一直配合到現在8年左右的時間，確實很默契啊，也不太需要語言的這種交流。」她表示他們之間已經知道大家要做些什麼，並能夠通過一些比賽去調整他們之間的默契，另外她亦直言二人還抱有混雙爭標的夢，她說：「確實現在混合項目，自從加入了奧運會以來，是大家確實對這個項目的理解，我覺得越來越深了嘛，但當然是說我們確實還是有一顆爭取這種混雙的一個夢想，所以說就是我們倆可能不是像以往那麼多經常會出來打，但我覺得還是肯定會全力出去爭取這個項目。 」