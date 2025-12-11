WTT香港總決賽｜張本智和4:2力壓高澤 成為唯一進入8強的日本選手

日本名將張本智和今晚在「WTT香港總決賽2025」男單對上法國名將高澤（Simon Gauzy)，最終有驚無險以4:2擊敗對手，成為唯一進入男單8強的日本選手。

張本智和4:2挫高澤闖入8強

WTT總決賽男單16強，世界排名第5的日本乒乓球名將張本智和，對上來自法國世界排名17的高澤，首局高澤明顯更快進入狀態，以11:5先拔頭籌，但第二局張相本智和立即作出回應，以11:5追平局數1:1平手，進入到第三局，張本智和延續氣勢曾一度以7:3領先，但隨後高澤迅速調整，連取4分將比數追成7:7平手，其後更多次打成平手，但張本智和最後把握機會連取3分，以11:9再取一局。但第4局高澤突然爆發，以11:5將局數以2:2追平，但隨後張本智和頂住壓力，以11:8、11:7連取2局，以總局數4:2擊敗高澤晉級8強。

記者：魏國謙

攝影：何家豪