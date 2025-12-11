殘特奧會輪椅劍擊｜大師姐余翠怡相隔19年再奪殘特奧會獎牌 周五女重團再爭上頒獎台

香港輪椅劍擊「大師姐」余翠怡終如願儲齊殘特奧運「三色獎牌」！她周四在馬鞍山體育館舉行的殘特奧會女子重劍A級個人賽決賽，面對去年巴黎殘奧獎牌得主、上海名將辜海燕，只以一分之微的3:4下馬，奪銀而回，她繼2006年曾奪的一金一銅後，用了19年完成「三色獎牌」願望，更難得是在「主場奪牌」，是千載難逢的機會，周四將再以「港澳聯隊」出戰女重團體賽，翠怡預計獎牌陸續來，她說：「明日是全新一日，希望打出一場又一場精彩的好劍給大家看。」

女重A級金牌戰 因消極打法由第一局跳至第三局比賽

41歲的翠怡這塊銀牌來得一點也不易，在小組3勝1負以總排名第4入16強，輕鬆以15:6勝浙江的馬梓宜，8強以15:12勝上海的邊靜，4強面對去年巴黎殘奧女花A級個人賽及團體賽「雙金得主」鄒緒鳳，港隊在第一節完成時以2分的10:8領先，第2節保持到領先優勢，以15:10獲勝；決賽對手辜海燕亦是巴黎殘奧獎牌選手（2金1銅），翠怡在第一局落後0:1，隨後一局雙方被栽判判為「消極打法」，翠怡在第3局曾追平至1:1，亦領先過3:2，但對手一下突擊反超4:3，最終港將以一分之差飲恨。

周四有不少小學生入場打氣。徐嘉華攝

在「家門口」奪奬牌 意義來得很特別

翠怡認為這面銀牌對香港輪椅劍擊隊意義重大，她說：「是具有特別意義，因為今次是香港第一次有份主辦殘特奧運，輪椅劍擊更在香港主場，今日拿到獎牌，是千載難逢的機會，賽事都在想，若能在家門口上到頒獎台，是一件超完美的事，今日實現了這件事，感覺好開心。」連同師妹湯雅婷首天奪得的女花B級銅牌，香港輪椅劍擊隊暫在今屆殘特奧運累積了2面獎牌。

余翠怡（右）八強對邊靜（左）時，對方曾在尾段被拮至右邊上身疼痛，要醫護人員入場噴止痛劑。徐嘉華攝

翠怡（左）四強對巴黎殘奧獎牌得主鄒緒鳳（右）。徐嘉華攝

香港一日前在女子花劍團體賽銅牌戰以41:45不敵江蘇，幸翠怡及時收拾心情戰周四的比賽，她說：「昨日女花團得第4名，我守尾門反勝不到江蘇隊是有點失望，回到酒店，個腦仍在想這件事，覺得自己若在銅牌戰做好少少，可能可以帶領團隊拿銅牌，今日重劍，由8強開始都知難打，尤其4強對鄒緒鳳，近幾年都未贏過她，亦在想若輸了，又跌入銅牌戰，幸好教練們提醒我要相信自己，集中比賽，才去到決賽。」翠怡曾於2006年昆明一屆殘全運奪得女花A級個人及團體賽一金一銅。

香港團一，成員包括湯雅婷（前排左）、林嘉雯（前排右）、余翠怡（後排右）及澳門的劉燕儀（後排左）將再組成「港澳聯合隊」參加女重團體賽。徐嘉華攝

周五可望女重團上頒獎台

周五將再以女花團體的「港澳聯隊」，成員包括師妹湯雅婷、林嘉雯以及澳門的劉燕儀出擊女重團體賽，共有7隊參賽，香港派出2隊參賽，包括一團的「港澳聯隊」及「香港二團」，她們同處於下線，至少避開直入4強的頑強「上海隊」。

翠怡說：「無論今日打得好還是不好，都要收拾心情，明日是全新的一天去準備好打團體賽，預計每一場都難打，但難得在香港主場，都希望打多點靚劍及好劍給大家看。」今日馬鞍山體育館有不少小學生入場觀看比賽，氣氛算不錯。

記者/攝影：徐嘉華