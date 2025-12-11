Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜混雙世界第一大戰「最強外卡」 王楚欽/孫穎莎3:0橫掃林詩棟/蒯曼

即時體育
更新時間：17:18 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:18 2025-12-11 HKT

今日「WTT香港總決賽2025」上演混雙分組賽焦點大戰，由WTT排名第一的林詩棟/蒯曼對上由男女單世一王楚欽/孫穎莎組成的「莎頭」組合，最終王孫配以直落3:0擊敗林蒯配，小組目前2戰全勝。

「最強外卡」王孫配3:0橫掃林蒯配

「WTT香港總決賽2025」混雙分組賽上演國家隊內戰，由世界排名第一林詩棟/蒯曼對上「最強外卡」王楚欽/孫穎莎，一開局林蒯明顯較早入局開始便接連得分領先4:2，但其後王孫迅速調整後一度追平並緊咬比分，其後更連續得分以10:8率先拿下局點，但隨後林蒯亦將比分追平並將比賽拖入刁時，但在刁時王孫發揮更為穩定並以13:11先取一局。

第二局開始王孫乘勝追擊，開局便領先對手4:0，但林蒯亦不甘示弱，接連得分成功以7:6反超比分，但隨後比賽再次進入膠著，雙方互相打成平手，之後更再需要刁時才能分勝負，但王孫也是依舊以較少失誤在刁時再以12:10率先拿下賽點。到第三局開局王孫延續前2局好表現，並成功把握住林蒯失誤，雖然早段曾戰成2:2但隨後迅速將比分拉開至6:3，最終王楚欽/孫穎莎亦順利以11:5取下致勝一局，以總局數3:0擊敗林詩棟/蒯曼，小組2戰全勝。

王楚欽：以學習和挑戰的態度面對比賽

賽後王楚欽亦大讚林詩棟/蒯曼是一組非常優秀和強大的對手，對此他也分享了自己今次對陣的心態：「其實在跟他們打的時候，我覺得我的心態擺得非常的正。我就抱著一個學習和挑戰的態度來去面對比賽。」另外提到比賽之後的安排上都是混雙之後再單打，被問到會否有什麼規劃時，他直言沒有，他補充說：「這就是你選擇了兩項，或者說你選擇了什麼樣，你就要去接受他。另外一面不確定性，因為這才是競技體育，你不可能所有的都按那個時間點來結束，或者說所有的勝負都按每一個大家心中設想的人來去走向下一輪，所以說這才是競技體育，這才是最真實的體育魅力吧。」

 

 

記者：魏國謙

攝影：何家豪

