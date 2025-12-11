NBA盃│雷霆49分狂炒太陽入4強 16連勝創隊史紀錄 仲追平勇士神級開局

周三NBA盃8強雷霆主場對太陽，變成一場強弱懸殊的對決，主隊展現衛冕冠軍的王者霸氣，以138:89大炒有主力保卡（Devin Booker）缺陣的太陽，強勢殺入4強。雷霆贏波後將連勝走勢增至隊史最長的16場，同時今季開季至今收錄恐怖的24勝1負，一舉追平2015至16球季金州勇士創下的聯盟最佳開季紀錄。

SGA高效領軍 16連勝創隊史最佳

今場比賽可謂一面倒，太陽在王牌球星保卡因傷缺陣下，攻防兩端即時「斷電」。反觀雷霆在當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）和賀姆格連（Chet Holmgren）內外線開火下，首節已領先38:23早早奠定勝局，第2和第3節亦火力全開，單節皆攻下36分，不斷將領先優勢擴大。到第3節完結時，雷霆已遙遙領先110:72，末節盡遣副選仍越贏越有，一度將分差拉開至53分，最終以49分之差的懸殊比數血洗太陽，強勢晉級NBA盃4強。

SGA今仗上陣不足27分鐘，便高效地斬獲28分及8次助攻，其場上統治力展露無遺。賽後他表示：「我們用非常高的標準要求自己，最重要的是一場要比一場好。」

追平勇士最佳開季 淨勝分更創歷史

而雷霆取得隊史最佳的16連勝之餘，還追平勇士於2015至16球季創下的神級開季紀錄，頭25場收錄24勝1負。更重要是雷霆在這25仗中的總淨勝分高達+437分，打破2007至08球季塞爾特人保持的+347分NBA歷史同期紀錄，足足多出90分。這支西岸勁旅的壓倒性實力，令一眾名宿亦為之咋舌，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）大嘆道：「現在的NBA太無聊了，雷霆幾乎把所有對手都打爆！」他認為，目前只有杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭和約基治（Nikola Jokic）坐鎮的金塊，才有力威脅這支無敵之師。

雷霪開季頭25場的分差為+437分，創聯盟同期最佳成績。法新社

雷霪今仗一早已收起正選。法新社

雷霪收起正選下，仍以49分之差大炒太陽。法新社