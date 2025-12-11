Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜WTT與乒總邀低收入家庭感受現場氣氛 更與港乒新星陳顥樺、吳詠琳同樂

即時體育
更新時間：09:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-11 HKT

「WTT香港總決賽2025」昨日正式開打，睽違六年再有國際級乒乓球賽事落戶香港，WTT與中國香港乒乓總會亦借此機會，與香港社區組織協會合作邀請低收入家庭到場觀賽和參觀場館旁的總決賽公園，更能與香港乒乓球新星陳顥樺和吳詠琳互動和觀賽。

WTT邀低收入家庭到場與港乒壇新星一同感受氣氛

WTT總決賽首次落戶香港，更是香港6年後再次舉辦國際級乒乓球賽事，再度掀起香港乒乓球狂熱，除了精彩的比賽外場館旁亦設有總決賽公園，除了周邊紀念品外亦設有小遊戲和乒乓球桌令觀眾能夠體驗乒乓球的樂趣，WTT今次亦和乒總與香港社區組織協會合作邀請低收入家庭到場，並與港隊新星陳顥樺和吳詠琳互動並傳授球技，之後更一同觀看黃鎮廷/杜凱琹的混雙賽事。吳詠琳表示之前在WTT Smash亦會設有類似的公園，但也沒有時間去逛一逛，她說:「因為之前smash都會有呢啲公園嘅，但係就都冇乜去行過，所以第一次香港有呢個WTT Final都好開心，可以嚟同啲市民一齊去互動。」陳顥樺也表示自己以前比賽也沒時間去逛公園，他更笑言今次自己實力未夠未能進入Final，但他也很高興能籍此機會來參觀和與市民互動。

 

 

記者/攝影：魏國謙

