WTT香港總決賽｜國乒單打「一哥」王楚欽上演絕地大反擊 惡鬥7局以4:3擊敗松島輝空擠身8強

即時體育
更新時間：22:07 2025-12-10 HKT
發佈時間：22:07 2025-12-10 HKT

國家隊乒乓球「一哥」王楚欽較早前在「WTT香港總決賽2025」與孫穎莎出戰完混雙賽事後，今晚轉戰男單16強，對上日本新星松島輝空，王楚欽在落後3:1的情況下連追3局以4:3擊敗松島輝空，鎖定8強席位。

王楚欽苦戰松島輝空7局 4:3險勝晉級8強

目前男單世界排名第一的國家隊大將王楚欽，今日在WTT總決賽男單16強對上目前世界排名第8的日本新星松島輝空，但一開局松島輝空就更為主動，先以11:6、11:9連取2局，隨後王楚欽開始進入狀態以11:4將局數追成1:2，到第四局松島輝空一度將比分打成10:5，但王楚欽迅速作出反擊連取5分將比賽拖入刁時，可惜最終松島輝空以14:12率先「叫糊」，但王楚欽明顯已回復狀態，最後更直落以12:10、11:4和11:9連取三局，上演精彩逆轉戲碼以4:3擊敗松島輝空，擠身男單8強。

賽後王楚欽接受訪問表示，他表示覺得場館的氛圍很好，對於今場比賽打得十分焦灼，他評價自己的表現表示：「其實前面並沒有太焦灼，自己被打得有點反應不過來，確實他剛拿到單打冠軍以後他整個狀態都有進步，感受到他的威脅，我認為還是在第5局之後有空間和機會贏下第5局後，到了第六局隨着比賽的進程才漸漸抓到一個好的比賽狀態。」

