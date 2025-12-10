Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜黃鎮廷杜凱琹首登紅館作賽 直言感覺好特別並感謝觀眾打氣

即時體育
更新時間：21:47 2025-12-10 HKT
發佈時間：21:47 2025-12-10 HKT

「WTT香港總決賽2025」港隊代表黃鎮廷/杜凱琹今日首次在紅館主場出戰乒乓球混雙分組賽，可惜首輪以0:3不敵國家隊代表林詩棟／蒯曼。賽後黃鎮廷表示在紅館比賽感覺很特別，並感謝現場觀眾在他們落後的時候依舊賣力為他們打氣，而杜凱琹也表示以前只在紅館看演唱會，但今次自己在場上打時感覺自己在紅館做主角一樣。

黃鎮廷一圓一家入場支持心願

黃鎮廷在賽後表示對於首次在館作賽的體驗很特別，他亦評價今場的表現可以接受，他說：「因為對方其實係世界第一嘅排名嘅組合啦，咁之前都同佢哋打過幾次，咁佢哋綜合實力都比較強啦，同埋誒無謂失誤偏小啦，我同阿杜亦都不斷去諗辦法，睇下點樣可以得分啦，但係對方一路不斷咁樣俾咗好大嘅壓迫感同埋威脅我哋。」他也提到想要得分就要撲殺更多，但風險也多了，也造成不少失誤。

阿廷也對於現場觀眾的打氣表示感謝，他說：「首先多謝現場咁多位誒球迷觀眾嘅支持啦，其實呢次比賽對比我哋嗰個感覺都係真係特別嘅，係因為咁多年冇喺香港舉辦咁高級嘅比賽，今次有機會又可以俾我同阿杜啦，有機會即係現場咁樣同大家見面。 今日嘅球迷都好支持啊，雖然我哋0:3輸咗，然之後比分亦都差到比較大啦，但係未到未輸嗰一刻，佢哋都繼續去為我哋支持、加油，咁樣都好感動。」被問到太太和女女入場支持心情有什麼不同時，他表示：「都開心嘅，係啊，因為其實一路有個心願啦，即係希望可以仔女可以真係現場支持我啦咁，雖然我唔知佢哋坐咗去邊度係啊，但係知道佢哋有嚟。」

杜凱琹：第一次在紅館做主角

阿杜賽後也表示在知道賽事會在香港舉辦後一直好努力爭取名額，對於首次在紅館作賽，她表示：「即係紅館呢度打比賽嗰個感受真係好特別，其實我哋訓練嘅時候就即係我一行入去嘅時候，即係我第一次係咁樣低炒翻望上去，平時都係高咁樣望落嚟睇演唱會啦，就覺得好特別嘅感覺，即係喺紅館可以自己做主角啦。」另外她也表示賽果並不如意，但也表示第一次聽到那麼多人用廣東話為他們打氣，也聽到親朋戚友的打氣聲感到特別溫暖。

 

 

記者/攝影：魏國謙、蘇正謙

