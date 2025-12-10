WTT香港總決賽｜女單二號種子王曼昱 以4:2擊敗張本美和擠身8強

「WTT香港總決賽2025」女單二號種子的國家隊乒乓球好手王曼昱，對上日本球手張本智和胞妹張本美和，最終王曼昱以4:2擊敗張本美和，晉身女單8強。

王曼昱4:2力壓張本美和擠身8強

今晚女單16強再度上演混合團體世界盃戲碼，由王曼昱對上張本美和，上次雙方在混團世界盃中女單曾經交手，王曼昱以3:0輕取張本美和，今次再度交手王曼昱率先入局，先以11:6、11:8連取2局，但其後張本美和調整迅速，第三局在落後8:2下連續得分追成8:8平手，之後更惡鬥到刁時才以13:11追回一局，但隨後王曼昱立馬還以顏色，以11:6局數3:1率先奪得賽點，但張本美和並未氣餒，以11:9將局數追成3:2，但最終王曼昱頂住壓力以11:7拿下決勝一局，以4:2再度擊敗張本美和晉級8強。

記者：魏國謙

攝影：蘇正謙