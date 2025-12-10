殘特奧會輪椅劍擊｜港澳聯隊女花團體跟獎台只差一步 周四重劍個人賽再爭過

以余翠怡為首的香港女子輪椅劍擊隊周三在馬鞍山體育館的「第十二屆殘疾人運動會」女花團體銅牌戰，守尾門的翠怡在港澳聯合隊落後34:40下曾連追6分至40:40平手，可惜最終未能乘勢反勝，終以41:45取得「梗頸四」，無緣踏上頒獎台，港將坦言失望，但寄望未來2天的重劍個人賽及團體賽能再添獎牌，港隊完成頭2天比賽，暫有湯雅婷在首天取得女花個人B級銅牌。

共有7支隊伍參加今屆殘運會的女花團體賽，港澳聯合隊的成員包括3位港將余翠怡、湯雅婷及林嘉雯，加入澳門輪椅劍擊A級代表劉燕儀，她們先在8強輕易以45:8大勝晉浙聯合隊入4強對上海，對方有個人賽銅牌的陳遠東，在早段已大幅拉開比分，港隊半場已以10:25落後，最終以18:45落入銅牌戰對江蘇隊。

只差幾分，余翠怡（左）在團體賽再負楊金亭。徐嘉華攝

「守尾門」再遇個人賽贏自己的江蘇對手

港隊在銅牌戰初、中段曾領先過10:4、30:29，但隨後被江蘇對手一分分追過，在「守尾門」的翠怡上場前，港隊落後34:40，最後這一節翠怡的對手正是一日前個人賽8強的對手楊金亭，當時翠怡以8:15敗陣；在關鍵的團體賽最後一節再遇楊金亭，加上已落後34:40，翠怡拼輸去打下反見驚喜，連取6分至40:40追成平手，雙方隨後各多取一分至41:41，當時只剩下30多秒，可惜港將未能乘勢再創佳績，終以41:45下馬，無緣獎台。

余翠怡（中）在賽前跟隊友溝通有關比賽。徐嘉華攝

翠怡賽後表示：「我對銅牌戰有少許失望，其實我都習慣守尾門，一上場我沒去想太多結果，只想將分數追回來，但不相信自己真的可以追上去，當追到很接近時，自己在心態上有點想多了，想著會不會有機會帶領隊伍上頒獎台，心態有點浮動，在動作上處理有點不太好，最終 得第4名是失望的，但未來還有4項比賽（包括重劍及佩劍的個人賽及團體賽），希望盡快收拾心情。」

香港團一，成員包括湯雅婷（前排左）、林嘉雯（前排右）、余翠怡（後排右）及澳門的劉燕儀（後排左）組成「港澳聯合隊」參加女花團體賽。徐嘉華攝

談到第一次跟澳門的劉燕儀組隊戰女花團體賽，余翠怡也說：「第一次跟澳門選手一齊組隊，感覺好新穎，這亦是殘全運的特色（可以聯合不同的隊），阿儀是澳門女子輪椅劍擊惟一一人亦是第一人，她未試過打團體賽，好開心可以跟她一齊合作。」劉燕儀也多謝港隊能給她打團體賽的機會。

楊雅婷（第三人)嚐試以輕鬆心情應戰。 徐嘉華攝

湯雅婷（左）在比賽中。徐嘉華攝

已手執一面女花個人賽B級銅牌的湯雅婷坦言希望以「放鬆心情」去比賽，周三的女花團體賽，她認為自己在8強及4強沒發揮得好好，較滿意是銅牌戰的表現，她說：「其實今屆衝擊獎牌的目標昨日已達成，我想的是以較鬆心情去享受比賽，因為我一有壓力就打得不好，所以會盡量放鬆心情，今日團體賽頭兩場（8強及4強）是有點緊張，大家都好想在團體拿到獎牌，無形中有少少壓力，但見到大家其實在今日的比賽都很有衝勁，期望未來的團體賽能爭得獎牌。

林嘉雯（左）在比賽中。徐嘉華攝

女子花劍團體賽決賽，由滬蘇聯合隊以45:32擊敗上海隊奪冠、江蘇隊奪銅、港澳聯合隊得第4名、香港二團（范珮珊、鄧程程、鍾婉萍）得第5名、山西得第6名、晉浙聯合隊得第7名。

周四將進行男子花劍A級及B級賽以及女子重劍A級及B級賽。

記者/攝影：徐嘉華