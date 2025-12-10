WTT香港總決賽｜黃鎮廷/杜凱琹乒球混雙主場出擊 可惜以0:3不敵國家隊代表林詩棟／蒯曼

「WTT香港總決賽2025」港隊代表黃鎮廷/杜凱琹今晚主場出戰乒乓球混雙分組賽，首場便對上對上國家隊代表林詩棟／蒯曼，可惜最終以0:3不敵國家隊代表。

黃杜配首場便對上對上國家隊代表林詩棟／蒯曼。攝影：魏國謙

黃杜配首場便對上對上國家隊代表林詩棟／蒯曼。攝影：魏國謙

黃杜配主場出擊首戰鬥國家隊以0:3告負

相隔6年再有國際級乒乓球大賽落戶香港，港隊代表黃鎮廷/杜凱琹以第八名直入總決賽的混雙分組賽，今日主場出擊首場便迎戰國家隊代表林詩棟／蒯曼。開場觀眾隨即展現出主場之利的意思，齊齊為港隊代表打氣，但林蒯作為首名獲資格的代表立即展現實力，打成5:2領先，隨後更一度將比分拉開到8:3，但隨後黃杜調整迅速連續得分，將比分追近成6:8之後更緊咬比分追成9:10，但可惜最後仍以9:11先失首局，之後林詩棟／蒯曼開始進入狀態，最終直落2局都以11:4連取2局，以總局數3:0擊敗黃鎮廷/杜凱琹，黃杜明日將會對上印度代表。

記者/攝影：魏國謙