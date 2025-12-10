Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜「最強外卡」王楚欽孫穎莎亮相混雙 直落3:0輕取印度組合取分組賽首勝

更新時間：17:51 2025-12-10 HKT
發佈時間：17:51 2025-12-10 HKT

「WTT香港總決賽2025」今日開始一連五日在香港體育館（紅館）舉行，國家隊乒乓球男女單「世一」王楚欽伙拍孫穎莎今日出戰混雙分組賽，對上印度組合Manush Shah/Diya Chitale，最終以直落3:0擊敗對手，取得分組賽首勝。

「最強外卡」王孫配直落3:0輕取印度

以外卡身份進入WTT香港總決賽的國家隊男女世界第一混雙組合王楚欽/孫穎莎，今日亮相混雙分組賽對上來自印度的Manush Shah/Diya Chitale。在王楚欽/孫穎莎進場時，現場為2位國家隊選手的打氣聲不斷，首局王孫就先以11:7先拔頭籌，但到第二局印度組合開始入狀態，曾多次打成平手，但隨後王孫配連取5分最終第二局以11:6率先取得賽點。到了賽點印度選手開局立刻進入狀態，開局先以4:2，之後更一度打成8:5，但隨後王楚欽/孫穎莎立馬展現出世一實力，將比分追至8:8平手，之後一氣呵成以11:8擊敗對手，最終以總局數3:0輕取對手，取得混雙分組賽首勝。今晚稍後王楚欽將會轉戰男單賽事，對上日本的松島輝空。

 

記者/攝影：魏國謙

