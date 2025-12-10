NBA盃│般臣狂轟35分 紐約人屠「龍」入4強

紐約人周二在NBA盃8強戰作客速龍，憑明星控衛般臣（Jalen Brunson）火力全開，攻下全場最高的35分，最終贏117:101，不僅將雙方對戰連勝紀錄增至10場，更成功奪得前往拉斯維加斯參加NBA盃4強賽的資格。

恩格姆、般臣首節鬥得分

雙方甫開賽即上演得分大戰，速龍有主將恩格姆（Brandon Ingram）單節8投7中，狂轟17分，但紐約人的般臣火力更強，首節已轟入20分。比賽的轉捩點出現在第2節，速龍進攻突然「熄火」，單節僅得十三分，反觀紐約人打出一段12比2的攻勢後愈戰愈勇，單節豪取34分，半場領先69:52，有17分優勢。

紐約人多點開花

紐約人下半場繼續掌控戰局，團隊多點開花，布列捷斯（Mikal Bridges）及祖殊赫特（Josh Hart）等主力均有建樹，令速龍的反撲無功而還。戰至第4節末段，速龍落後16分下大勢已去，提早換下主力投降。最終紐約人以16分之差輕鬆獲勝，強勢殺入四強。

此役紐約人共6人得分上雙，般臣19投13中，高效攻下35分；赫特則貢獻21分，而唐斯（Karl-Anthony Towns）則有14分及16個籃板的「雙雙」數據。速龍方面，恩格姆空有31分進帳，仍難阻球隊吞下4連敗，近期7戰6負，戰績跌至東岸第5位。

紐約人最終輕取速龍入NBA盃4強。路透社

去賭城出戰4強 般臣：我不賭博﹗

而紐約人將對陣速龍的連勝走勢增至10場，同時他們目前亦連贏4場，例行賽排名更升至東岸次席，士氣正盛。他們將於賭城拉斯維加斯舉行的四強戰中，與同日主場117:108擊敗熱火的魔術交手。賽後，當被問及在賭城的博彩偏好時，般臣正經道：「我不賭博，這樣很好，對吧？」