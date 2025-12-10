Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘特奧會│港隊女子100米蛙泳SB14包辦冠亞軍 田徑、特奧滾球分途奪牌

即時體育
更新時間：13:30 2025-12-10 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-10 HKT

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）今日(10日)繼續舉行，港隊分途出戰多個項目並取得優異成績。在女子100米蛙泳SB14決賽中，港將張可盈、陳睿琳包辦金、銀牌；任國芬則在田徑女子200米T36級決賽中取得第2名，收錄個人今屆賽事第2面銀牌。而特奧滾球亦進帳一面銀牌。

女子100米蛙泳SB14決賽包辦冠、亞

女子100米蛙泳SB14決賽，3位港將一起出戰，張可盈以破全國紀錄時間的1分19秒51率先觸池，贏得一面金牌；陳睿琳就以1分20秒15取得第2名，繼200米自由泳S14後再添一面銀牌；另一港將謝林恩就以1分28秒18得第4名，差一步與兩位隊友包辦前3名。

任國芬連續兩日上頒獎台

而任國芬就連續兩日踏上頒獎台，她今早於女子200米T36級決賽中跑出32秒83，取得一面銀牌，周一在100米T36級同樣得到第2名。而特奧滾球男子16至21歲組雙打F組，港隊組合錢以朗/周家謙取得一面銀牌。至於在馬鞍山體育館舉行的輪椅擊劍賽，香港一團在男子佩劍銅牌賽中以24:45不敵江蘇，僅差一步無緣頒獎台。

