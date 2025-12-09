Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘特奧會｜輪椅劍擊周二馬鞍山開鑼 湯雅婷在女子個人花劍B級賽首摘銅

更新時間：20:04 2025-12-09 HKT
發佈時間：20:04 2025-12-09 HKT

周二在馬鞍山體育館展開的「第十二屆殘疾人運動會」的輪椅劍擊賽，憑「世二」湯雅婷在女子個人花劍B級奪得一面銅牌，為港隊在今屆殘運會「開齋」，「大師姐」余翠怡在女花A級8強以8:15不敵江蘇楊金亭，她期望周三（10號）的女花團體賽能爭回獎牌，目標是在今屆存齊金、銀、銅三色。

第3次參加殘運會的翠怡有媽咪及小學的師弟妹帶著打氣紙牌及特區旗到場加油，她曾於2006年在昆明一屆奪得過一金（個人）一銅（團體），獨欠「銀牌」，她笑說希望今屆至少能取得一面「銀牌」，可以存齊殘運三色獎牌。

大會將馬鞍山體育館主場分成兩邊，一邊是賽垣，一邊是運動員的熱身場。徐嘉華攝
大會將馬鞍山體育館主場分成兩邊，一邊是賽垣，一邊是運動員的熱身場。徐嘉華攝

 

比賽場那邊設有十條劍道比賽。徐嘉華攝
比賽場那邊設有十條劍道比賽。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

余翠怡在首天的女花個人A級賽從小組過關斬將，去到8強對楊金亨，港將在第一節曾落後1:5，第2節完之前收窄至一分差距的7:8，可惜在第3節8:8後對方連取7分，翠怡以8:15提前下馬。她賽後表示輸得口服心服，認為對手給予自己好大的壓逼感，希望周三的團體賽爭取獎牌。

翠怡曾就讀的小學組隊到場為師姐打氣。徐嘉華攝
翠怡曾就讀的小學組隊到場為師姐打氣。徐嘉華攝

 

翠怡的最強後盾,就是她的媽咪（前排白髮者）帶著特區旗為女兒加油。徐嘉華攝
翠怡的最強後盾，就是她的媽咪（前排白髮者）帶著特區旗為女兒加油。徐嘉華攝
余翠怡（左）在比賽中。徐嘉華攝
余翠怡（左）在比賽中。徐嘉華攝

翠怡表示在上月的第十五屆全運會自己擔任電視直播主持時也感受到市面的全運氣氛熱幟，她說：「全運看到很多市民入場支持香港運動員，殘運會亦見到觀眾的熱情，尤其近期見到市面因大埔火災變得愁雲慘霧，我們作為運動員就是在比賽做好我們的專業，人生就好似今日比賽，在小組打得不錯，但在淘汰賽有些失誤，但比賽不只一次，明天就有花劍團體賽去繼續努力，只要收拾好心情，期望有獎牌落袋。」

翠怡明日將夥拍湯雅婷及林嘉雯以「香港一團」合作花劍團體賽，翠怡認為阿湯為香港隊開了齋，是首天一個好意頭，亦為明日團體賽打了支強心針。

第一次參加殘全運的雅婷連過數關後入到4強以12:15不敵上海譚淑梅，跌入銅牌戰，港將以「決一劍」的15:14擊敗上海周景景，奪銅而回。雅婷賽前兩周因為坐得多引起的臀部有壓瘡問題而停練了2星期，以「決一劍」勝出銅牌戰也感到開心，她說：「這塊獎牌的最大意義是在香港『主場』爭取到，感覺更開心。」雅婷期望明天能再跟隊友爭取團體獎牌。

記者/攝影：徐嘉華

