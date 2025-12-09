香港金牛｜25/26新球季香港金牛誓師大會 劍指NBL三連霸 全隊同心再創香港籃球新篇章

香港⾦⽜籃球俱樂部今⽇於九龍灣百樂⾦宴國際宴會廳舉⾏ 2025/26 賽季誓師⼤會，球隊管理層、教練團、全體球員與合作夥伴⿑集⼀堂，正式為新球季揭開序幕。連續兩季稱霸 NBL 的香港⾦⽜，將以更堅定的決⼼與全⾯的準備向「三連霸」⾥程碑進發，期望在再為香港籃壇寫下光輝的⼀⾴。

在誓師大會上，球隊展示新賽季陣容與戰略方向。香港金牛班主錢濤先生於致辭時表示：「展望新球季，香港金牛將竭盡全力保持最佳狀態，全力應對新賽季的挑戰，向創造NBL「三連霸」的歷史榮耀邁進，回報球迷一直的支持。香港金牛亦都會繼續以加入更高水平的全國聯賽為目標，持續投入、自我造血，打造一個『百年俱樂部』及真正屬於香港的CBA球隊。讓更多香港球員能夠追夢、在更高水平的舞台上展示自己，讓香港球迷亦能夠欣賞更高水平的比賽。『敢港敢闖』不只是香港金牛的口號，更是我們講得出，做得到的行動信念，我為這支球隊的拼搏精神感到自豪。」

總經理孫欣偉先⽣表⽰：「為備戰來季 NBL 賽事，球隊保留部份奪冠班底，並進⼀步升級外援陣容。在剛剛舉⾏的 CBA 俱樂部盃賽事中，球隊更顯現出具備 CBA ⽔準的競爭⼒，兩度擊敗 CBA 球隊。新舊球員亦已逐漸磨合，建立更強的團隊默契，⽽楊瑞鴻更在⾯對四川隊的比賽中取得 10 分，表現亮眼。再說回上賽季，吳委峻⾸次上陣NBL 便取得入球雙位數並成為全隊得分最⾼球員，⽽楊睿騏也時常獲得出場機會，往往在關鍵時刻為球隊挺⾝⽽出。看到香港球員能適應職業訓練、站在職業賽場上拚搏，我們感到⼗分欣喜。」孫欣偉先⽣強調香港⾦⽜扎根香港，重視本地球員的培育，致⼒為香港籃球發展貢獻⼒量：「我們會繼續為香港籃壇培養新⼀代球員，好好運⽤球隊與青訓隊之間的聯繫，讓更多年青⼈認識職業籃球，以職業籃球為⽬標，讓他們為香港在更⾼⽔平的舞台上，爭取更好的成績。」

此外，多名新加盟強援亦⾸次以香港⾦⽜球員⾝份正式在傳媒⾯前亮相，包括前 NBA湖⼈球員美⾂鍾斯（Mason Jones）、2024 NBL 得分王阿諾斯克（E.J. Anosike）以及捷克國家隊中鋒巴爾文（Ondřej Balvín）、擁有豐富 CBA 經驗的張祖銘與曲虹霖。五位新援在誓師⼤會上正式接過 2025/26 賽季官⽅戰袍，象徵球隊的責任、傳承與榮耀由此傳承到他們⼿中，並肩負新球季的征戰使命。

5位新援在休賽期加盟球隊。香港金牛圖片

香港金牛誓師大會。香港金牛圖片

香港⾦⽜主教練解立彬亦勉勵全隊上下珍惜來之不易的舞台，以更專業的態度迎接新賽季挑戰：「在新賽季來臨之際，我希望每位球員都能珍惜機會。每⼀次訓練、每⼀場比賽，都是我們挑戰⾃我的時刻。我們的⽬標是贏得 NBL 三連霸，這是⼀個艱巨的挑戰，但只要我們不斷裝備⾃⼰、做好準備，憑藉努⼒與團結，我們⼀定能取得成功，邁向更⾼層次的舞台。」解導亦談及球隊剛完成的 CBA 俱樂部盃：「我們在 CBA 俱樂部盃雖然遇上強敵，但球隊在比賽中明顯提升了⾃⾝實⼒，也贏得了對⼿與球迷的尊重。再次感謝中國籃協與 CBA 公司給予香港⾦⽜⼀個寶貴的鍛煉與展⽰舞台。」

隊⻑董健代表球員發⾔時表⽰：「非常開⼼能夠為香港的球隊打球，我⾃⼰非常熱愛香港這片⼟地，希望未來能夠⼀直留在這裡比賽，並幫助更多香港球員發展他們的職業籃球路。在效⼒⾦⽜這幾個賽季，我深深感受到球迷的熱情，也希望今季能在球場上再⾒到⼤家。」

⽽在 CBA 俱樂部盃表現亮眼的港將楊瑞鴻亦分享參賽感受：「剛剛完成 CBA 俱樂部盃，很榮幸有機會上陣，非常感激球會給我這個平台展現⾃⼰。加入香港⾦⽜後投入職業訓練，令我能⼒提升不少，也開闊了眼界，⾒識到更⾼⽔平的籃球。未來我會繼續努⼒，希望今季⼤家能夠繼續⽀持我們。」

香港⾦⽜戰畢 CBA 俱樂部盃後，隨即把焦點轉回即將展開的 2025/26 NBL 新賽季。球隊將作最後季前備戰，期望以最佳狀態迎接新球季，向三連霸⽬標全⼒進發。