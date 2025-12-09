NBA｜馬刺135:132險遭塘鵝反勝 2隊新秀齊創記錄出盡風頭

馬刺周一作客塘鵝，雙方當家球星都在養傷下，今場2隊新秀齊齊挺身而出，馬刺有迪倫哈伯(Dylan Harper)後備上陣攻入22分6籃板，僅用13場便達成150分、50助攻，與「法國跑車」帕克(Tony Parker)並列隊史記錄，而塘鵝亦有戴力昆恩(Derik Queen)攻入33分10籃板10助攻大三元數據，成為第五位新秀就有「30分大三元」的球員，惟最後仍以132:135不敵馬刺。

馬刺尾段險遭大逆轉 135:132險勝塘鵝

今場馬刺的雲班耶馬(Victor Wembanyama)和塘鵝的錫安威廉臣(Zion Williamson)2隊巨星都養傷中，但坐擁迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)和剛復出的卡斯杜(Stephon Castle)的馬刺平均實力更勝一籌，半場打完曾領先塘鵝20分，然而主隊第三節由昆恩和梅菲三世(Trey Murphy III)領軍下展開反擊，單節打出45:23的攻勢以2分優勢領先，進入到決勝節雙方比分依舊無法拉開，但到最後9秒哈伯把握機會攻入反超2分，之後塘鵝犯規再將霍斯送上罰球線穩陣罰中，最終以135:132力壓塘鵝。

迪倫哈伯和戴力昆恩賽後交換球衣。AP

2新秀哈伯、昆恩搶盡風頭

今場最表現亮眼的必然是2隊的新秀球員，馬刺的迪倫哈伯和塘鵝的戴力昆恩，2人亦在中學開始對陣到NCAA，再到現在的NBA，朗哈伯(Ron Harper)之子迪倫哈伯今季以榜眼被馬刺選上，平均可得13.5分，今場後備上陣的他不但攻入致勝球，更攻入22分3籃板6助攻，用13場便達成150分、50助攻的記錄，成功與「法國跑車」帕克並列隊史記錄。

而今季以第1輪第13順位被塘鵝選上的戴力昆恩，今場交出生涯首個大三元，攻入33分10籃板10助攻，並以20歲之齡達成30分大三元，成為NBA史上第五位未滿21歲達成30分大三元的球員，而過去能夠達成此成就的分別是勒邦占士(LeBron James) 、當積(Luka Doncic)、雲班耶馬和迪艾朗霍斯。