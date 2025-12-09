殘特奧會｜港隊殘特奧分途出擊 半日斬獲多面獎牌游泳乒乓齊奪金

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），今日港隊繼續分途出戰多個項目，僅過半日便傳來捷報斬獲多面獎牌，其中游泳及乒乓球更勇奪金牌。

港隊的黃翰林/彭穎加XD14混合雙打勇奪金牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片

湯雅婷奪得女子個人花劍B級銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片

吳卓恩出戰女子200米個人混合泳SM7摘得一面銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片

先在田徑方面，港隊的鄧雨澤在男子跳遠T20級決賽中跳出6.09米摘銀，而另一位港隊代表則以5.93米屈居第四。而乒乓球方面，港隊的黃翰林/彭穎加出戰XD14混合雙打決賽，對上代表江蘇的閆碩/范怡雯，面對今次賽事的頭號種子黃/彭亦不落下風，與對手戰到決勝局才分出勝負，最終黃/彭在決勝局中以11:1擊敗對手，勇奪今屆殘奧首金。

而游泳方面港隊代表吳卓恩出戰女子200米個人混合泳SM7決賽，以3分12秒36與廣東代表李格格並列第三，摘得一面銅牌。而女子200米自由泳S14決賽，港隊代表劉肖儀以打破全國記錄的2分13秒50勇奪金牌，隊友陳睿琳則以2分13秒60摘得銀牌，另一港將張可盈則以2分17秒56屈居第4。而輪椅擊劍方面，港隊代表湯雅婷在女子個人花劍B級銅牌賽中，以15:14力壓上海代表周景景奪得銅牌。

而在今屆殘特奧會上獲得獎牌的香港運動員，有資格根據賽馬會運動員獎勵計劃獲得獎勵。個人項目金牌、銀牌和銅牌得主將分別獲得港幣187,500元、93,750元和37,500元的獎金，團體項目金牌、銀牌和銅牌得主將分別獲得港幣375,000元、187,500元和75,000元的獎金。

