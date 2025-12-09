Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘特奧會｜港隊殘特奧分途出擊 半日斬獲多面獎牌游泳乒乓齊奪金

即時體育
更新時間：15:11 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:11 2025-12-09 HKT

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），今日港隊繼續分途出戰多個項目，僅過半日便傳來捷報斬獲多面獎牌，其中游泳及乒乓球更勇奪金牌。

港隊的黃翰林/彭穎加XD14混合雙打勇奪金牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片
港隊的黃翰林/彭穎加XD14混合雙打勇奪金牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片
湯雅婷奪得女子個人花劍B級銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片
湯雅婷奪得女子個人花劍B級銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片
吳卓恩出戰女子200米個人混合泳SM7摘得一面銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片
吳卓恩出戰女子200米個人混合泳SM7摘得一面銅牌。中國香港傷殘人士體育協會官方圖片

先在田徑方面，港隊的鄧雨澤在男子跳遠T20級決賽中跳出6.09米摘銀，而另一位港隊代表則以5.93米屈居第四。而乒乓球方面，港隊的黃翰林/彭穎加出戰XD14混合雙打決賽，對上代表江蘇的閆碩/范怡雯，面對今次賽事的頭號種子黃/彭亦不落下風，與對手戰到決勝局才分出勝負，最終黃/彭在決勝局中以11:1擊敗對手，勇奪今屆殘奧首金。

而游泳方面港隊代表吳卓恩出戰女子200米個人混合泳SM7決賽，以3分12秒36與廣東代表李格格並列第三，摘得一面銅牌。而女子200米自由泳S14決賽，港隊代表劉肖儀以打破全國記錄的2分13秒50勇奪金牌，隊友陳睿琳則以2分13秒60摘得銀牌，另一港將張可盈則以2分17秒56屈居第4。而輪椅擊劍方面，港隊代表湯雅婷在女子個人花劍B級銅牌賽中，以15:14力壓上海代表周景景奪得銅牌。

而在今屆殘特奧會上獲得獎牌的香港運動員，有資格根據賽馬會運動員獎勵計劃獲得獎勵。個人項目金牌、銀牌和銅牌得主將分別獲得港幣187,500元、93,750元和37,500元的獎金，團體項目金牌、銀牌和銅牌得主將分別獲得港幣375,000元、187,500元和75,000元的獎金。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
9小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
6小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
23小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
18小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
2小時前
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
即時國際
6小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
7小時前