田徑｜亞洲飛人蘇炳添於社交媒體發文 詳細交代退休決定並感謝各界支持

亞洲飛人蘇炳添早前於第15屆全國運動會，代表廣東出戰男子4X100米接力賽後，在運動場上已經公布退役，今周二他於個人社交媒體發長文，正式交代退役的決定，與支持者分享感受，並感謝各界一直給與的支持和鼓勵。

蘇炳添微博發文內容：

我的二十一載跑道時光

當我把釘鞋舉起來的那一刻，我知道，是時候為這段漫長的奔跑歲月劃上句號。

二十一年仿佛只是從起跑到終點，回看這條百米跑道，每一個腳印都有汗水、淚水，遺憾與榮耀，心水百感交集，但更多的是感恩。

故事始於2004年12月9日，那個15歲清澀的少年第一次離開了父母，離開了家，那時候我並不知道跑道將是我一生的羈絆。

在整個職業生涯中，並非一帆風順。面對技術的瓶頸，大賽心裏的博弈，傷病的折磨，我的身體、肌肉、關節、腰腿都是我沉默的戰友，也是我最痛苦的敵人。更記得因為狀態起伏陷入自我懷疑。那道十秒的黃種人壁壘像一道無形的欄杆，橫互亞洲的所有短跑運動員面前。

9秒83不只是數字，它是我與團隊的勛章，更是證明一切皆有可能，更是一束光，希望能照亮更多中國短跑少年前行，讓他們相信極限是用來打破的。

如今，我的身體已經告訴我，是時候將接力捧傳遞給下一代更年輕、更優秀的運動員。看著他們在中國短跑的路上繼續飛奔，我無比欣慰與自豪。

最後我要感謝我的祖國，給了我實現夢想的舞台，感謝中國田協、廣東二沙訓練中心，暨南大學、楊永強老師、寧德寶教練、袁國強教練、蘭迪亨廷頓。所有支持、批評過我、關注過我的朋友、當然還有我的家人孩子。是你們的納喊，滙成了我耳邊最強勁有力的風，推著我不斷向前。

再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻/磨礪了我的意志，未來我將以另一種方式與你繼續同行。

蘇炳添

2025年12月9日

生涯屢創紀錄

2015年蘇炳添在鑽石聯賽跑出9秒99的成績，成為了首位100米跑進10秒大關的黃種人。2018年蘇炳添在9天之內兩次跑出平當時亞洲紀錄的9秒91。同年的雅加達亞運會，蘇炳添以9秒92刷新100米亞運紀錄。2021年他在東京奧運會男子百米準決賽跑出9秒83，刷新了亞洲紀錄，成為首位在奧運會躋身百米飛人決賽的中國人。