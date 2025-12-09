Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊｜日本這一面世界盃金牌告訴我 :「原來我也是世界最勁一個」

更新時間：07:17 2025-12-09 HKT
發佈時間：07:17 2025-12-09 HKT

上周六在日本福岡男子花劍世界盃奪得個人賽金牌的「世一」蔡俊彥（Ryan），周一凱旋返港，帶回來的除了閃令令的金牌外，還有一份配得上自己「世一」排名的自信，坦言個人首奪世界盃金牌後整晚開心、興奮到失眠的Ryan說：「日本站個人賽是我比賽生涯打得最好的一次，令我第一次感覺到，若狀態好，我是世界最勁一個。」下一步，他希望個人賽「衝得幾多（獎牌）得幾多」，亦期望跟花劍隊成員一齊爭取更高排名，目標是「團體世一」。

Ryan一身型格便服步出機場。徐嘉華攝
Ryan一身型格便服步出機場。徐嘉華攝
手上這面世界盃金牌給Ryan 帶來自信。徐嘉華攝
手上這面世界盃金牌給Ryan 帶來自信。徐嘉華攝
Ryan 的日本站世界盃金牌。徐嘉華攝
Ryan 的日本站世界盃金牌。徐嘉華攝

終極目標不變：奧運金牌

相對於7月歷史性奪得世界錦標賽個人賽金牌回港，Ryan這次多了一份自信，回望他過去半年連奪4個大賽金牌（5月上海大獎賽、6月亞錦賽、7月世錦賽、今次世界盃），他說：「之前連奪3個大賽的金牌，真的以為是符碌，現在拿到第4個（世界盃金牌，是他個人首次），我想自己真的幾勁，真的有『世一』的能力，希望未來衝得幾多（獎牌）得幾多，包括明年香港世錦賽再爭金牌，我的終極目標不變：奧運金牌。」

新賽季才剛開始，Ryan 已先聲奪人取得日本站冠軍。香港劍總圖
新賽季才剛開始，Ryan 已先聲奪人取得日本站冠軍。香港劍總圖

技、戰術上已達世界級 心態仍有待加強

日本福岡站是新一個賽季的第2站比賽，亦是男子花劍隊近一個月第3個大賽，包括11月初的第一站世界盃（西班牙帕爾馬，Ryan 64強出局）以及11月中香港全運會（8強止步），由上站世界盃首圈64強止步到日本站奪金，Ryan認為關鍵是「心態」：「西班牙站首圈，我領先對方8:0，理論上是不應該輸，後來給對手從後追上，除了自己生病中，最大問日人月金是心態沒調整好，被人追上就開始心急；這一仗是一個好好的教訓，技術上、戰術上，我覺得自己是世界最好的其中一位劍手，但心態未係，要慢慢努力，將心態也調到世界最強，這就會更全面。」

戴著紅色面罩的Ryan (左)在決賽中英姿。香港劍總圖
戴著紅色面罩的Ryan (左)在決賽中英姿。香港劍總圖

望團體賽衝牌、衝更高排名

2025年以大豐收「收爐」的Ryan，回港休息數天後，下月初隨隊飛去巴黎準備下月中巴黎站世界盃，他希望在團體賽爭取突破，他認為現時有不少年青港將包括西班牙站及日本站都躋身入世界盃「正賽」的何承謙及林浩朗，還有梁千雨、鄭鐵男等都實力爭取團體賽的席位，可望在巴黎站世界盃能彌補今站團體賽首圈失利的成績，他表示：「要我選一個金牌，我想奪團體金牌多過我個人賽的金牌。」新的劍擊賽季才剛開始，還有3站世界盃、一站亞錦賽、一站世錦賽可以爭取團體賽獎牌。

記者/攝影：徐嘉華

