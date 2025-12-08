網球｜香港網球公開賽1月維園開打 黃澤林領銜吳易昺、商竣程確認參加 四大前20球星齊集爭標

中銀香港網球公開賽將於2026年1月4日至11日在維多利亞公園網球主場舉行，作為ATP賽季的揭幕戰，香港網球「一哥」黃澤林、中國內地名將商竣程和吳易昺等一眾世界頂尖男子網球手再度齊聚香港，為新賽季做好準備。

今屆賽事總獎金超過73萬美元，參賽的28位單打球手中，有四位是世界排名前20的球手，當中包括世界排名第8的意大利球手姆錫迪（Lorenzo Musetti）、世界排名第11的哈薩克球手布力克（Alexander Bublik)、2024年中銀香港網球公開賽冠軍兼世界排名第16的羅布利夫（AndreyRublev）、以及世界排名第18的卡真洛夫（Karen Khachanov）。亞洲球手方面，將由第15屆全運會男單冠軍吳易昺和亞軍商竣程，以及今年在美國網球公開賽成為首位闖入大滿貫第三圈賽事的本地首席網球手黃澤林領軍。

亞洲優秀球手準備迎接新球季

21歲的黃澤林是史上首位躋身ATP 1000級別的本地球手，代表中國香港多次寫下本地體壇及網球壇的里程碑。在2025年邁亞密網球大師賽中，他成為香港史上首位打入ATP1000大師賽主賽圈的球手，在次圈更爆冷擊敗賽事13號種子舒爾頓 (Ben Shelton)。8月份的美國網球公開賽中，他再次在世界舞台上證明自己的實力，歷史性地闖入第三圈，最終與中銀香港網球公開賽2024冠軍羅布利夫激戰五盤後惜敗，再次譜寫香港網壇歷史。其後，黃澤林在今年9月代表中國香港出戰台維斯盃並三場全勝烏茲別克，更在最近的首爾挑戰賽成功打入決賽，並在第15屆全運會中躋身四強，成功踏上頒獎台，狀態甚佳。

前世界排名第54的吳易昺在2023年和2024年間因腳傷休戰，他於2024年秋季傷癒復出後，已成功打入上海大師賽第三圈賽事，更在數月後贏得了個人第六個挑戰賽錦標。在第15屆全運會四強賽事中，吳易昺與黃澤林激戰三盤後勝出。這位26歲的球手在決賽中對陣商竣程，他再次上演驚險對決，最終獲勝，鞏固了自己中國最佳球員的地位。

比吳易昺小五歲的商竣程曾連續兩屆闖入中銀香港網球公開賽四強，但他今年1月在香港戰至四強後便受到傷患困擾，隨後的腳部手術更讓他一度休戰至7月。術後復出的他狀態迅速恢復，打入了ATP1000上海大師賽第三圈賽事。他在第15屆全運會中表現出色，現在懷著信心準備開啟2026年的新賽季。

國際球星確認出戰

四星期後，一眾國際頂尖球星將與中國三傑同場競技。其中包括擁有「網壇最具觀賞性的單手反拍」美譽的意大利球手姆錫迪，去年他在維園打入八強，隨後創下職業生涯最出色的一季。他首次闖入法國網球公開賽四強和打入美國網球公開賽八強，並在上月取得都靈ATP年終總決賽的參賽資格。

哈薩克球手布力克在2025年強勢回歸，將首次參加中銀香港網球公開賽。除了斬獲四項冠軍錦標外，他還打入了法網八強和美網第四圈。這位28歲的球員目前世界排名第11，由3月起排名上升了70多位，創下個人排名新高。

羅布利夫和卡真洛夫都已確定重返今屆賽事。11個月前，這兩位好友在香港搭檔參加男雙比賽並一路闖入決賽。羅布利夫在2025年賽季以多哈站的冠軍收官，年終排名升至第16。29歲的卡真洛夫在多倫多大師賽中打至決賽，且在所有大滿貫單打比賽中至少躋身八強，讓他再次重返世界前十名。