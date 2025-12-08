Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士32分大勝仍添陰影 古明加遭DNP陷輪換邊緣 交易風聲再起

即時體育
更新時間：18:40 2025-12-08 HKT
發佈時間：18:40 2025-12-08 HKT

在球隊核心史提芬居利（Stephen Curry）、戴文格连（Draymond Green）及賀霍特（Al Horford）缺陣的情況下，勇士周日仍以123：91大炒公牛，32分的勝差寫下球隊本賽季單場最大分差。然而，球隊強力前鋒古明加（Jonathan Kuminga）卻未獲上陣，未被列入主帥居尔（Steve Kerr）當晚的11人輪換，處境耐人尋味。

勇士收客場二連勝

儘管主將群傷缺，勇士此役多點開花、攻守俱佳，收穫客場二連勝並締造今季最大贏球分差。雙向合同控衛柏特·史賓沙連續第四戰得分上雙，二年級中鋒昆頓·波斯特手感火熱射入5記三分，白蘭頓·博辛斯基攻入21分，創自10月底以來新高。防守端同樣見功，繼前一晚把騎士壓到94分後，此役再把公牛限制在91分，展現團隊輪轉與防守強度。

然而人的悲歡並不相通，古明加今仗慘遭DNP。回看上一戰對騎士，古明加10射1中，關鍵時刻被後備前鋒基·山度士（Gui Santos）頂上。今仗面對公牛，占美拔拿迎來復出分走部分時間，居尔延續用人思路，繼續啟用山度士為主要替補，古明加因此慘遭DNP。居尔賽後談到棄用古明加語帶平淡：「除了頭牌球星外，這種情況誰都可能遇到。輪換會因應人手和球隊表現而調整。」

古明加開季曾坐正大前鋒 後因傷與狀態起伏失位

進入聯盟第五季的古明加，話題不缺、定位未穩的老問題依舊存在。休賽期受限自由身談判一度膠著，延至訓練營開啟後數日才落實，以2年4,680萬美元續約，第二年為球隊選項。新季開局他以大前鋒先發，助勇士打出4勝1負，居尔一度表態其「穩定位」先發；然而球隊遭遇小低潮後，他打了13場便被撤出正選，隨後因膝部肌腱炎連缺7戰。復出後狀態未如理想，近4場僅40投中12，命中率欠佳。

對於現時角色變化，古明加表示賽前已接獲居尔通知「球隊會走另一條路」。他說：「能持續多久我不確定。但只要球隊在贏、運轉順暢，我不覺得需要改動。等叫到我名字時，我會準備好。」他續稱，球隊近期表現理想，不應輕易調動輪換，並強調會以職業態度面對挑戰：「我每天訓練、保持準備。你永遠不知道會發生什麼。我相信自己的比賽，感覺良好。事情總會發生，之前也發生過。」

交易時點將至 古明加何去何從

交易時點將至，外界關注度隨之升溫。根據ESPN報道，古明加將於1月15日起具備交易資格，勇士預計在未來數周探市，雙方在2月交易截止日前分道揚鑣的可能性不低。對於今夏的不快，他表示已經翻篇：「夏天發生的事就讓它過去。我不能同時分心太多，會偏離軌道。那些不是我能控制的，我已經走出來了。」

在技戰術層面，居尔近日本著「快跑快下、果斷決策、少中距離」的原則向古明加提點，期望其減少在前場要球、提升攻防轉換效率。談及與居尔的關係，古明加強調雙方溝通順暢：「我們關係不錯，會交流、一起想辦法。沒有任何問題。這次只是沒輪到我。我要保持開心、專注、正面。」

賽程方面，勇士以13勝12負結束客場之旅，接下來獲得四天休整，周五主場迎戰木狼。屆時史提芬居利與戴文格连有望回歸，古明加的上場空間或將進一步被壓縮。

