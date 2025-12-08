網球｜「網球無界限 – 名人精英表演賽」見證跨界巔峰對決 李娜、吳尊、 林德信 、黃澤林雲集澳門 呈現體育與文化交流的多元面向

2025中國網球巡迴賽「澳娛綜合」職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽（「中網巡」）於 12 月 1 日至 7 日在澳門隆重舉行。賽事匯聚國際網球傳奇李娜、中網巡總決賽助力大使吳尊、藝人兼網球愛好者林德信及香港首位兩項大滿貫及全運會網球男單銅牌得主黃澤林，藉此國際級賽事平台，彰顯澳門作為區域體育盛事中心的獨特地位，並促進普及網球運動，透過網球運動傳遞積極訊息和正能量。

12月6日中午12時，李娜、吳尊、林德信及黃澤林齊聚澳門上葡京綜合度假村二樓，與球迷近距離互動及簽名，為其後的表演賽熱身。下午3時，一場別開生面的「名人精英表演賽」假澳門網球學校精彩上演。李娜夥拍吳尊，迎戰黃澤林與林德信，進行橫跨體育的表演賽。表演賽採用緊張刺激的「一盤定勝負、平分金球」雙打賽制。表演賽期間，李娜憑藉豐富的大滿貫經驗，分享比賽策略與臨場思維；黃澤林以新生代球員的速度與力量，示範當前職業網球的節奏；吳尊與林德信則以多年接觸運動的體能基礎，呈現非職業球手的參與熱誠，提升場上互動層次。

網球傳奇李娜表示：「很高興再次回到澳門。對我來說，網球從來不只是競技，它更是一項能讓人沉澱、讓人找到力量的運動。看到這麼多年輕人願意投入、享受網球，我覺得非常欣慰。」網球運動員黃澤林表示：「能夠與國際級選手及不同界別的朋友同場交流，是非常難得的體驗。希望透過這次活動，讓更多香港與澳門的年輕人感受到網球的魅力，也希望大家能堅持向前，勇於追夢，每一步都會成為屬於自己的力量。」