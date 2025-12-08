Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘特奧會│特奧乒乓球港隊次日成績依然優異 共奪2金1銀1銅

即時體育
更新時間：15:17 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:17 2025-12-08 HKT

 全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），今日於荃灣體育館舉行次日的特奧乒乓球的賽事。今日港隊表現卓越，共奪得2塊金牌、1銀 、1銅的佳績，延續港隊的佳績。

在混合雙打16-21歲組別中，港隊的年輕組合楊城軒與李寶桐發揮出色，於A組以全勝戰績為港隊勇奪金牌 。另一對港隊組合范嘉華與譚詩伶，在22-29歲組B組中同樣展現超凡默契，成功為港隊奪得第二面金牌 。香港二隊組合王智康與劉靜怡獲得同組的銀牌 ，范嘉良與鄢凱晴則在22-29歲組A組取得銅牌 。 次日賽事港隊共奪得2塊金牌、1銀牌 、1銅牌的成績。

奪金組合之一的李寶桐坦言賽前緊張，幸得教練指導並穩定心神：「教練提醒我們怎麼接、怎麼打後。教練的話讓我們平靜下來，沒那麼緊張。 」而搭檔楊城軒感到格外開心，因為其中一戰的對手正是他單打中曾輸過的選手，他表示：「 之前輸給他。我沒想過這次可以贏回他。我覺得特別開心啊。上次輸了，這次再做好一點，就可以贏回他。  」 

 

記者、攝影：廖偉業

