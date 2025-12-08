一級方程式｜羅列斯首奪F1車手總冠軍 韋斯塔潘阿布扎比封王仍差2分

2025年F1賽季要鬥到最後一站阿布扎比決勝負，羅列斯（Lando Norris）今站雖然只奪季軍，但足以令他首次奪得車手總冠軍。這名英國車手在車手榜，以2分力壓今站冠軍韋斯塔潘（Max Verstappen） 。

第一圈被皮亞斯特里爬頭

排第2位起步的羅列斯第一圈被麥拿侖隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）爬頭，跌落第3位。他在第17圈首次進維修站，返回賽道時排第9位；至第23圈追至第4位，遇上第3位、韋少的紅牛隊友角田裕毅，後者力阻羅列斯爬頭但不成功，並因將對手逼離賽道被罰5秒。至於頭位起步的韋斯塔潘近乎由頭帶到尾，在阿布扎比站封王，皮亞斯特里得第2位，羅列斯則第3位衝線。

羅列斯首次奪得F1車手總冠軍。路透社

羅列斯今站奪得第3名。路透社

韋斯塔潘阿布扎比站封王。路透社

羅列斯喜極而泣。路透社

「終於知道韋少什麼感受」

羅列斯在車手榜最終得到423分，韋斯塔潘則得421分，皮亞斯特里得410分。羅列斯以2分之差力壓韋斯塔潘，個人首次奪得F1車手總冠軍。羅列斯賽後喜極而泣：「我有一段時間沒有哭了，我沒想過會哭，但我真的哭了。這感覺太美妙了，現在我知道韋斯塔賓是什麼感受。我想恭喜韋少和奧斯卡（皮亞斯特里），今季我兩個最強大的競爭對手，與他們比賽我非常榮幸，而且學習到很多。」

羅列斯今季頭半段大部分時間落後予隊友皮里斯特里，後段則被韋斯塔潘一路力追。羅列斯表示：「回望今季頭半段，我的表現並不算出色，有些時候我的確犯了錯、做了不好的判斷，我想每名車手都會承認自己有這樣的情況。但我能夠在下半季把這一切扭轉來，這讓我感到非常自豪。我在年初對自己有所質疑，非常高興證明了那個我是錯的。」