CBA俱樂部盃｜港將楊瑞鴻得分上雙 香港⾦⽜104：79⼤勝四川豐⾕酒業

香港⾦⽜籃球俱樂部昨日（6日）在江⻄南昌出戰第⼆屆中國⼈壽 CBA俱樂部盃第三場賽事，在由頭領先到尾的情況下，以 104：79 ⼤勝四川豐⾕酒業，成功殺入⼩組決勝戰。球隊將於今日15:30與上海久事正⾯交鋒，爭取晉級第⼆屆中國⼈壽 CBA 俱樂部盃第⼆階段。

香港⾦⽜今場派出美⾂鍾斯（Mason Jones）、巴爾文（Ondřej Balvín）、刁展望、董健及盧藝文擔任正選。儘管連續三⽇「背靠背靠背」作戰，球員依然保持旺盛體能與鬥志，愈戰愈勇。香港⾦⽜在美⾂鍾斯、巴爾文及阿諾斯克（E.J. Anosike）輪流搶攻下，第⼀節開局即打出16：5的攻勢，迅速建立優勢。港將楊瑞鴻⾸節後備登場後亦有亮眼表現，送出助攻予盧杜偉命中三分；香港⾦⽜⾸節以24：14領先。

第⼆節初段，香港⾦⽜⼿感⼀度下滑，球隊改以切入顏⾊地帶或搏取罰球⽅式穩住得分節奏，並與反撲中的四川豐⾕酒業保持約7⾄8分差距。戰⾄中段，香港⾦⽜重拾節奏，其中楊瑞鴻表現最為搶眼，他先飆入三分，再妙傳阿諾斯克完成雙⼿入樽，助球隊打出⼀段11：3的攻勢，把分差再度拉開⾄14分（49：35）。節末楊瑞鴻更投進壓哨遠距離兩分，協助香港⾦⽜以55：39的明顯優勢返回更衣室。

易邊後，香港⾦⽜繼續全⾯掌控比賽，阿諾斯克於第三節初段獨取4分，楊瑞鴻再度送出助攻予盧杜偉射入三分，其後更親⾃射入⼀記三分遠射，助球隊打出⼀段10：2攻勢，分差⼀度擴⼤⾄24分。其後香港⾦⽜依然⼿感火熱，盧藝文先後命中兩記三分，巴爾文則在內線憑⾝⾼優勢連番得⼿，持續壓制對⼿。第三節結束時，香港⾦⽜已以84：62遙遙領先。

末節比賽節奏仍由香港⾦⽜主導，阿諾斯克與美⾂鍾斯先後完成強勢入樽，再添氣勢，並徹底拉開戰局。隨後阿諾斯克火⼒全開，命中率保持穩定，攻擊頻頻奏效。最終，香港⾦⽜以 104：79 ⼤勝四川豐⾕酒業，成功殺入⼩組決勝戰。球隊將於今日15:30挑戰上海久事，爭取晉級第⼆階段。

香港⾦⽜今場有6位球員得分上雙，包括楊瑞鴻交出10分5籃板3助攻，美⾂鍾斯和巴爾文各⾃交出17分，厄特爾⼆世（Michael Ertel II） 收獲12分，攻入三記三分球的盧杜偉得10分，⽽阿諾斯克則取得全場最⾼的22分。

今場表現令人眼前一亮的楊瑞鴻賽後表示：「很榮幸在CBA級別舞台比賽，加入香港金牛就是想進軍這個舞台，今天球隊陣容有調整，我知道出場便要把握好每個機會、盡力拚搏。我認為自己今天表現不錯，最初有點緊張，想助攻隊友讓自己建立狀態，但有空位的時候，明白自己必須出手。今場比賽對我而言有很大意義，算是給自己一個肯定，也能從CBA球員身上學習、提升水平。」