乒乓混合團體世界盃│八強循環賽 國乒七戰全勝強勢晉級 劍指冠軍

即時體育
更新時間：21:05 2025-12-06 HKT
發佈時間：21:05 2025-12-06 HKT

乒乓混合團體世界盃八強循環賽今日落下帷幕，國家隊在最後一場，以總局數8：4力克勁旅瑞典隊，豪取循環賽七連勝，並以小組首名之姿強勢晉級四強。

首盤混雙即派出年輕主力林詩棟／蒯曼搶攻。這對新生代組合不負眾望，以3：0（11：9、11：7、11：9）橫掃瑞典的Kallberg兄妹檔，為隊伍贏得完美開局。ITTF圖片
第四盤女雙組合王曼昱／蒯曼挺身而出，憑藉凌厲攻勢與默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）擊敗瑞典的BERGSTROM／BERGAND組合。ITTF圖片
比賽繼續採用獨特的「15局8勝」賽制。國乒陣容部署得宜，首盤混雙即派出年輕主力林詩棟／蒯曼搶攻。這對新生代組合不負眾望，以3：0（11：9、11：7、11：9）橫掃瑞典的Kallberg兄妹檔，為隊伍贏得完美開局。次盤女單，王藝迪遭遇瑞典好手Linda BERGSTROM的頑強抵抗，在先失一局的情況下穩住陣腳，連扳兩城以2：1（7：11、11：7、11：9）成功逆轉，展現強大心理素質。

第三盤男單，小將徐瑛彬面對狀態火熱的Anton Kallberg，雖奮力拼搏仍以0：3（6：11、8：11、7：11）告負。關鍵時刻，第四盤女雙組合王曼昱／蒯曼挺身而出，憑藉凌厲攻勢與默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）擊敗瑞典的BERGSTROM／BERGAND組合，一舉為國家隊鎖定勝局，累計勝局達到八局，提前結束比賽。

