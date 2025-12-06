NBA｜溜馬120:105公牛 施亞甘再當公牛剋星

溜馬主將施亞甘(Pascal Siakam)於上周六對公牛投進絕殺球後，事隔一周再當公牛剋星，他攻入個人今季新高36分，助溜馬以120比105再贏公牛一次。今勝仗亦是溜馬本季11場作客賽事以來的首勝，戰績稍為回升至5勝18負，

施亞甘成溜馬剋星

溜馬此役打出上季東岸冠軍的氣勢，一洗開季傷兵滿營、戰績低迷的頹風。施亞甘首節雖然得分掛零，但隨後手感火熱，全場射入5記三分球，並搶下9個籃板。馬圖林(Bennedict Mathurin)同樣命中6記三分球，二人外線火力全開，成為取勝關鍵。尼巴哈迪(Andrew Nembhard)交出15分及7次助攻。

公牛近15戰僅3勝

對手公牛隊則持續低迷，遭遇賽季最長的六連敗。儘管高比韋特(Coby White)傷癒復出拿下22分，新秀布沙利斯(Matas Buzelis)亦有19分、12籃板的「雙雙」表現，但全隊多達19次失誤，最終還是以5分落敗。球隊在賽季初短暫亮眼後，近15戰僅得3勝，前景令人憂慮。