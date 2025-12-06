Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合團體世界盃 八強循環賽 港隊6：8惜敗克羅地亞 暫列第六

更新時間：16:09 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:09 2025-12-06 HKT

乒乓混合團體世界盃今日（9日）上演八強循環賽，港隊於第六場賽事中，力戰下以局數6：8不敵克羅地亞，目前於八強循環賽暫列第六位。

賽事採用獨特的「15局8勝」賽制，每盤必須打足三局。港隊首盤混雙由黃鎮廷／杜凱琹上陣，與Ivor BAN／ Hana ARAPOVIC 組合激戰三局後以1：2（8：11、11：9、11：13）告負。第二盤女單朱成竹為港隊扳回一城，以2：1（8：11、11：6、11：6）取勝 克羅地亞選手Lea RAKOVAC 。然而，林兆恒在男單賽事中直落三局（7：11、9：11、4：11）敗給克羅地亞選手Tomislav PUCAR  。

其後，女雙組合吳詠琳／朱成竹對克羅地亞組合Lea RAKOVAC／ Mateja JEGER ，以2：1（8：11、11：8、11：9）再追一盤。可惜在關鍵的男雙賽事中，陳顥樺／黃鎮廷對Frane KOJIC／ Ivor BAN組合，雖港隊先取一局11：9，但次局以7：11不敵，此時克羅地亞累積總勝局已達八局，比賽提前結束。港隊最終以總局數6：8憾負，將於晚上7時對戰德國。

