NBA│雷霆狂飆14連勝 SGA高效33分率隊輕取獨行俠

雷霆隊勢不可擋！今早主場迎戰獨行俠，在當家球星基傑奧斯亞歷山大（SGA）狂轟33分的高效帶領下，雷霆以132：111大勝對手，豪取14連勝，戰績傲視全聯盟，提升至22勝1負。

SGA此役12射10中，罰球12射11中 ，輕鬆斬獲33分，並將其連續得分20+的紀錄延續至驚人的95場，位列歷史第二。即使球隊有主力夏頓史甸（Isaiah Hartenstein）和多特（Lu Dort）因傷缺陣，雷霆依舊火力全開。新星賀姆格連（Chet Holgren)以及謝倫威廉斯（Jalen Williams) 各貢獻15分，全隊命中率高達56%，罰球28射26中 ，早早讓比賽失去懸念。雷霆主教練戴鉻諾特大讚SGA的進步：「他將上季季後賽的寶貴經驗完全融入訓練與比賽，一直在進步，現在他已經是一位非常優秀的球員。」

反觀客軍獨行俠，儘管近期狀態回勇，但此役除了哈迪（Jaden Hardy）攻入全隊最高23分，其餘主力手感冰冷。球隊核心更是嚴重失準，當積全場僅9射1中得2分，雖有8籃板球和6助攻，但無法扭轉敗局。