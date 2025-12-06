NBA｜約基治狂轟39分 金塊落後23分成功反勝鷹隊

金塊周五晚在NBA常規賽中，上演了一場令人匪夷所思的驚天大逆轉。在作客一度落後多達23分劣勢下，憑藉當家球星約基治（Nikola Jokic）狂轟39分，以及在第四節打出一段23:3的瘋狂攻勢，最終以134:133一分之差險勝鷹隊，豪取作客9連勝。

後備兵團第四節掀絕地反擊

金塊今仗在上半場表現慢熱，一度在第二節以40:63落後多達23分。戰至第三節完結時，他們仍以94:103處於下風。進入決勝的第四節，金塊在約基治休息下，由一眾後備兵團發動絕地反擊，第四節首七次三分出手全部命中，打出一段23:3攻擊反超前。

結果，金塊在約基治轟入全場最高的39分，外加9個籃板和8次助攻；加上拍檔占姆梅利（Jamal Murray）亦交出23分和12次助攻的「雙雙」成績，並在比賽最後關頭，成功封阻了對方後衛阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）的追平三分球，合力助金塊1分險勝。

謝倫莊遜三雙難阻鷹隊輸波

主隊鷹隊雖敗，但陣中新星謝倫莊遜（Jalen Johnson）的表現同樣技驚四座。全場攻入21分、搶下18個籃板並送出破生涯紀錄的16次助攻。可惜仍未能阻止鷹隊錄得三連敗。