NBA｜杜倫史上第3快達31000分里程碑 火箭117:98太陽

周五NBA火箭對太陽，火箭超級球星杜倫（Kevin Durant）於第一節尚餘6分15秒10呎跳投命中2分，個人職業生涯累積得分達到31000分里程碑，成為史上第八位達成此成就的球員。他並以1141場的出賽場次，與「大帝」勒邦占士（LeBron James）並列史上第三快。杜倫並率領火箭以117:98擊敗太陽。

與占士並列第3快達31000分里程碑

今仗杜倫開賽初段先憑罰球拿下2分，戰至第一節尚餘6分15秒時，他以一記招牌的轉身後仰跳投，穩穩命中，正式宣告進入「31000分俱樂部」。NBA歷史中，只有米高佐敦（Michael Jordan）的1011場，以及張伯倫（Wilt Chamberlain）的1015場，比他更快達此里程碑。

杜倫感謝昔日隊友

杜倫賽後指這些紀錄意義重大：「在整個籃球歷史上只有八位球員能做到，這太瘋狂了。」這位兩屆總決賽MVP隨即飲水思源，將成就歸功於身邊的人：「每當我達到這些里程碑，我總會想起我的隊友和所經歷的旅程。我非常感激我所有的教練、隊友，那些為我作單擋、為我放棄出手機會的人。特別是像韋斯博克（Russell Westbrook）、史提芬阿當斯（Steven Adams）和謝夫格連（Jeff Green）這樣的隊友，他們在我的職業生涯中意義重大。」

目標挑戰佐敦紀錄

目前杜倫的總得分在歷史排行榜上名列第八。若這位15屆全明星球員能保持健康，外界預計他極有可能在本賽季內，接連超越張伯倫（31,419分）及「德國槍」諾域斯基（31,560分），甚至有望挑戰米高佐敦（32,292分）的歷史地位。