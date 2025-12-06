香港壁球公開賽2025｜渡邊里美8強險勝埃及「世三」 周六跟美國奧利維亞爭入決賽

今年4月首次闖入世界排名頭10位的日本一姐渡邊里美，周五在海洋公園正門設置的四面玻璃場舉行的香港公開賽女單8強，足足花了68分鐘以3:2（11:6、11:6、9:11、4:11、11:4）險勝世界排名第3的埃及「千禧后」奧爾菲（Amina Orfi），首次躋身「白金級」的4強，對於首次移師海洋公園門前舉行，26歲的渡邊表示：「我好鍾意動物，這裡有熊貓及魚類在園內，加上來這裡的交通方便，喜歡在這大自然環境中比賽。」

今年的香港公開賽在8強開始搬至海洋公園正門前舉行，吸引不少球迷買飛入場，亦有不少遊園人士也能在場外觀看比賽。周五頭場的女單8強，由渡邊對年僅18歲的奧爾菲，2人剛在上月的中國公開賽決賽碰，當時負方是渡邊，今日雙方比賽期間有點火藥味，曾有不少碰撞，渡邊一開波已十分主動，先拿頭2局，隨後對方加強攻勢下追至大分2:2，渡邊在決勝局表現穩定，終在香港站首次晉級4強，賽後有不少球迷等候她簽名。

渡邊（左）跟18歲 的世界排名第3的埃及Amina Orfi激鬥了68分鐘。徐嘉華攝

渡邊（左）在比賽途中不慎被Amina Orfi打中鼻樑。徐嘉華攝

「我很喜歡香港，因為我第一次闖入『白金級』8強（2022年）亦是在香港這裡（2023年香港公開賽再入多一次8強），但『白金級』4強的話，今日是第一次，所以我很喜歡來香港比賽。」

渡邊談到今日比賽第3及第4局被對手追平，她說：「在這2局，我想我打得有點心急想快點贏比賽，所以打得不好，決勝局我盡量保持集中，總的來說很滿意今場比賽。」

渡邊（右）激戰超過一小時後躋身準決賽。徐嘉華攝

激戰下勝出的渡邊，賽後肉緊大喊出來。徐嘉華攝

渡邊賽後接受PSA訪問。徐嘉華攝

作為首次躋身「白金級」4強的第一位日本球手，渡邊也說：「這勝仗對我來說意義重大，Amina是巡迴賽中其中一位優秀的球手，能打敗她，亦知道自己有能力擊敗世界前列的球手，對我來說是信心的提升。」

美國的奧利維亞（左）8強擊敗姬莉妮（右）後躋身4強。徐嘉華攝

渡邊周六的4強對手是世界排名第5的美國球手奧利維亞（Olivia Weaver)，後者以3:0（11:7、11:1、11:7）擊敗比利時的姬莉妮（Tinne Gilis）。

新西蘭的保高爾（左）8強以3:0勝馬雲巴治（右）。徐嘉華攝

39歲的哥倫比亞球手盧狄高斯（右）8強不敵埃及的伊巴謙（左）。徐嘉華攝

男子組方面，2023年香港公開賽冠軍、世界排名第2的新西蘭球手保高爾（Paul Coll)只花了29分鐘以11:5、11:1、11:6大勝世界排第7的馬雲巴治（Marwan ElShorbagy)，保高爾的4強對手是埃及的伊巴謙（Youssef Ibrahim），後者在8強以11:7、11:1、11:7勝39歲的哥倫比亞球手盧狄高斯（Miguel Rodriguez）。

4強比賽將於周六黃昏5時半開始：

5:30pm 女單：夏瑪妮（Hania El Hammamy)（埃及）vs 舒雅賓妮（Nour ElSherbini)（埃及）

緊隨 男單：化亞素（Mostafa Asai）（埃及）vs 祖拿(Jonah Bryant) （英國）

8:30pm 女單：渡邊里美（日本）vs 奧利維亞（Olivia Weaver）（美國）

緊隨 男單：保高爾（Paul Coll）（新西蘭）vs 伊巴謙（Youssef Ibrahim)（埃及）

記者/攝影：徐嘉華