CBA俱樂部盃｜創造歷史！香港⾦⽜反勝南京天之藍 錄得隊史⾸場CBA級別勝利

香港⾦⽜籃球俱樂部今⽇在江⻄南昌出戰第⼆屆中國⼈壽 CBA俱樂部盃第⼆場分組賽，成功克服⼀度落後 12 分的逆境，以 91：78 反勝南京天之藍，順利打開今屆賽事的勝利之⾨。此役亦標誌着香港⾦⽜在 CBA 級別舞台上取得隊史⾸場勝仗，具有⾥程碑意義。香港⾦⽜將於明晚 19：30 迎戰四川豐⾕酒業，全⼒爭取晉級。

經歷⾸戰失利後，香港⾦⽜今⽇調整策略並展現更沉穩的比賽風格，於末節掌控⼤局，最終擊敗南京天之藍，取得本屆中國⼈壽 CBA 俱樂部盃⾸場勝利。此役不僅象徵球隊在賽事中成功開啟勝利之路，亦為其於 CBA 級別舞台寫下具標誌性的⼀筆。

香港⾦⽜昨天⾸戰CBA級別舞台，僅以⼀分之差惜負北京控股，演出令⼈驚喜。連續兩天上陣，香港⾦⽜在正選陣容上作出多項調整，新加盟的張祖銘⾸次正選亮相，聯同美⾂鍾斯（Mason Jones）、巴爾文（Ondřej Balvín）、刁展望及孫晨然打頭陣。

比賽初段，香港⾦⽜⼿感未熱，得分主要靠罰球維持。主教練解立彬⾒勢⾊不對，迅速調動，改派厄特爾⼆世（Michael Ertel II）上陣搶分。這位 NBL 總決賽 FMVP 果然不負所望，⼀登場即開啟「強攻模式」，連續跳投命中，單節獨取 9 分，成功帶領球隊重拾節奏。⾸節結束，香港⾦⽜以 20：26 落後。

第⼆節，南京天之藍⼿感火熱，「三分雨」令香港⾦⽜陷於苦戰，⼀度被拉開⾄ 22：34、落後達 12 分。不過球隊再次展現永不⾔敗的香港精神，由美⾂鍾斯、厄特爾⼆世及阿諾斯克（E.J. Anosike）輪流撲分，打出⼀段 12：5，成功把差距縮窄⾄ 4 分，半場以 43：47 緊咬對⼿。

易邊再戰，香港⾦⽜延續氣勢，由美⾂鍾斯與董健內外⿑轟，帶出⼀段 10：2 攻勢，以 53：51 反超。不過其後球隊出現多次失誤，加上投射冰冷，被對⼿回敬 7：0 攻勢，再度落後⾄ 55：60。關鍵時刻，孫晨然命中⼀記⾼難度兩分，盧杜偉再射入三分穩住軍⼼，將比分追平並帶動全隊⼠氣。之後雙⽅互相拉鋸、戰況緊湊，第三節完結時香港⾦⽜以 64：63 反先。

汲取前⼀仗被反勝的教訓，香港⾦⽜今天在決勝⼀節明顯打得更為謹慎，全⾯收緊節奏控制，減少無謂失誤。當中，孫晨然更化⾝「第四節先⽣」，在關鍵時刻連中兩記三分球，把比分拉開⾄ 86：73、擴⼤⾄雙位數優勢，為球隊奠定勝利。最終，香港⾦⽜以 91：78 擊敗南京天之藍，拿下第⼆屆中國⼈壽 CBA 俱樂部盃的⾸場勝仗，同時亦收穫隊史在 CBA 級別賽事的⾸場勝利，意義非凡。香港⾦⽜將於明晚 19：30 惡鬥四川豐⾕酒業，⼒爭贏波晉⾝周⽇的⼩組決勝戰，爭奪晉⾝決賽階段的資格。

香港⾦⽜今場有 5 位球員得分上雙，包括厄特爾⼆世（12 分）、孫晨然（12 分）、阿諾斯克（14 分）、巴爾文（10 分），⽽美⾂鍾斯則收獲全場最⾼的 21 分，還交出5 個助攻，是球隊的贏波第⼀功⾂。

香港⾦⽜總教練解立彬賽後表⽰：「強度非常⼤的⼀場比賽，非常感謝球員。⼤家在背靠背的比賽，戰勝了疲勞，體能上付出了很多。對於球隊來說，參加 CBA 俱樂部盃就是⼀個展⽰⾃⼰的機會，這兩場比賽都打出超⽔平發揮。後⾯還有兩場比賽，希望⼤家好好享受俱樂部盃的比賽。」

⾄於球員巴爾文賽後表⽰：「今天比賽我們全隊保持全⼒拼的狀態，從來沒想過放棄。昨天比賽我們輸了⼀分，但是我們想證明香港⾦⽜屬於這舞台的。雖然上半場可能有點疲憊（因為連續兩天作賽），但我們下半場把能量和防守拿了出來，最後成功拿下勝利。這場勝利屬於全隊的！」