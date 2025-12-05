Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合團體世界盃｜國家隊8：4挫德國 豪取7連勝 王楚欽單打爆冷吞敗無損大局

更新時間：18:04 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:04 2025-12-05 HKT

乒乓球混合團體世界盃八強循環賽再戰，國家隊延續統治級發揮，以8：4力克德國，豪取7連勝穩住前列形勢；惟王楚欽在男單以1：2不敵弗朗西斯卡，成為今仗冷點，但無礙中國隊全體勝局。

德國作為爭四強熱門之一，開局即展現硬朗實力。混雙方面，國家隊以林詩棟／蒯曼「動漫組合」迎戰杜達／溫特，首局先以11：6拔頭籌；次局一度0：7落後下迅速調整，最終以13：11完成反超，雖第三局以9：11告負，仍以大比分2：1為國家隊先搶優勢。

第二盤女單，孫穎莎火力全開，以11：7、11：3、11：7直落三局橫掃對手，擴大領先。第三盤男單出現波折，王楚欽以10：12、3：11連失兩局被弗朗西斯卡先拿兩分；雖第三局以11：7追回一城，但分差被縮至6：3。其後王楚欽再度披甲，與梁靖崑合拍男雙，在先以6：11失守下，連續以11：2、12：10兩局逆轉，為國家隊鎖定勝局，最終以8：4攜手過關。

賽後，王楚欽坦言單打表現未如理想，盛讚對手變化顯著：「近期再度碰面，能感覺到他打法與戰術調度變化很大。」他亦自我檢討：「今天調整不夠快，打得偏保守，給了對手太多發揮空間。希望後面能吸取經驗。」

