乒乓混合團體世界盃｜港隊8：7險斬法國 續保4強希望 明天「一日雙賽」硬撼德國將成生死戰

香港乒乓代表隊在混合團體世界盃上演驚險一役，以8：7力挫法國，於8強循環賽暫列第5位，僅落後少賽一場的韓國，仍保晉級4強希望；明日「一日雙賽」，將硬撼克羅地亞和德國，關乎生死。

本項賽事採用「15局8勝」賽制，每場依序上演混雙、女單、男單，視情況再戰女雙、男雙；每盤必打足3局，先取8局者勝出。港隊昨日「一日雙賽」，先以8：6擊退瑞典，惜後以5：8不敵韓國，在8強循環賽賽程過半的情況下，今仗對法國可謂不容有失。

開局混雙即見變陣，陳顥樺／朱成竹頂替「老拍檔」黃鎮廷／杜凱琹擔正，面對小勒布倫／帕瓦德首局鏖戰至17：15險勝，其後以9：11、11：7收官，為港隊先取大比數2：1。女單杜凱琹登場，以9：11、5：11、11：3告負；其後「老大哥」黃鎮廷披甲男單，亦以9：11、11：9、5：11飲恨，三盤過後港隊以4：5落後。

關鍵的第4盤，港隊祭出「世一」男雙黃鎮廷／陳顥樺硬撼西蒙高茨／小勒布倫，「黃陳配」先失一城後連下兩城，在壓力下以12：14、12：10、11：8完成逆轉，比分追至6：6，雙方再度回到同一條起跑線。

壓軸女雙，港隊派出朱成竹夥拍杜凱琹的最強組合，先以11：5拔頭籌，次局被對手以9：11扳平，決勝局兩人火力全開，以11：2鎖定勝局，助港隊在這場拉鋸戰中帶走關鍵一勝。

至此港隊累積24勝37負、積7分，暫居第5；韓國少賽一場憑戰績優勢列第4。明日港隊將再次「一日雙賽」，對上克羅地亞和德國隊。其中於明晚7時硬撼目前以31勝26負位列第3的德國，今仗被視為爭四強門票的生死戰。