NBA｜0.9秒補籃絕殺！探花艾治琴比成英雄 麥斯35分外加致勝封蓋 76人險勝勇士（有片）

更新時間：15:36 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:36 2025-12-05 HKT

費城76人今日主場對陣金州勇士，上演驚心動魄結局。今季探花VJ艾治琴比（V. J. Edgecombe）在讀秒0.9秒補籃命中，外加泰里斯麥斯（Tyrese Maxey）連場火力全開砍下35分，並在終場前送出關鍵封蓋，最終以99：98險勝勇士。

 

勇士今仗傷兵問題嚴峻，戴文格連（Draymond Green）開賽僅9分鐘便傷退，而史提芬居里（Stephen Curry）及占美拔拿（Jimmy Butler）同樣因傷缺陣。手感寒冬從一開始便籠罩客隊，首節僅得10分，創主帥居爾（Steve Kerr）執教以來單節最低分；半場結束仍以34：56落後，差距一度擴至22分。

下半場合戰風雲突變。勇士以全替補陣容頑強追分，第三節最多落後24分的情況下步步蠶食，末節更打出一波15：0攻勢，最後時刻一度反超4分。關鍵時刻，勇士邊線發球失誤，艾治琴比機敏抄截為76人奪回球權；隨後一攻，今仗手感炙熱的麥斯強行殺入後仰出手偏出，但艾治琴比從人叢中飛身補籃，將比分反超至99：98，只給勇士留下0.9秒。

戲劇性仍未告終。勇士由希特（Buddy Hield）底線長傳前場，皮球劃出完美弧線直達無人看管的梅爾頓（De’Anthony Melton）手中，眼見勝負或再生變化，麥斯從後急速補位高高躍起，將對方上籃釘出底線，完成致勝封蓋，全場隨即沸騰。

賽後，首次命中絕殺的艾治琴比難掩興奮，直言「職業生涯頭一遭」。連續3場35+的麥斯亦盛讚隊友：「他能做很多數據未必體現的事。像那樣把球補進去，是一次出色的表現。」

