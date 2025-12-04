CBA俱樂部盃｜香港金牛「越級挑戰」 首戰CBA球隊表現亮眼 1分惜敗北京控股

香港⾦⽜籃球俱樂部今⽇在江⻄南昌出戰第⼆屆中國⼈壽 CBA俱樂部盃⾸場分組賽，雖然⾯對 CBA 隊伍屬「越級挑戰」，但全隊表現令⼈眼前⼀亮，全場緊咬比分⾄最後 2 秒，僅以 95：96、⼀分之差惜負北京控股。

⾸次登上 CBA 級別舞台，香港⾦⽜排出強陣迎戰，今場正選包括應屆 NBL 總決賽FMVP 厄特爾⼆世（Michael Ertel II）、盧藝文、孫晨然、盧杜偉及新加盟的捷克國⼿巴爾文（Ondřej Balvín）。

香港⾦⽜甫開局就與北京控股打成均勢，比分⼀直拉鋸；兩名焦點新援——前 NBA 湖⼈球員美⾂鍾斯（Mason Jones）及 2024 NBL 得分王阿諾斯克（E.J. Anosike）亦陸續登場，交出亮眼表現。⾸節香港⾦⽜僅以 22：23 落後。

第⼆節初段，香港⾦⽜⼀度被對⼿打出 11：2 攻勢，比分落後 27：36。然⽽球員未有氣餒，展現「敢港敢闖」的拚搏特質，由董健、厄特爾⼆世、美⾂鍾斯輪流建功，回敬⼀段 13：4 攻勢追⾄ 40：40 平⼿，並靠刁展望兩記罰球反先 42：40。半場結束前雙⽅互有攻勢，香港⾦⽜以 49：51、兩分之差返回更衣室。

易邊後，董健火⼒全開，連飆兩球三分球，助香港⾦⽜反超 55：53。其後雙⽅形勢膠著，多次互換領先位置。香港⾦⽜今節提⾼防守強度，有效壓低北京控股命中率；進攻端亦交⾜功課，美⾂鍾斯的突破「And-1」、唐才育三分命中、阿諾斯克震撼全場的重扣接連上演，令內地旁述都⼤讚香港⾦⽜「刮⽬相看」。第三節結束時，香港⾦⽜反先 74：70。

第四節開局，董健再飆⼀記三分，將比分推⾄ 77：70。北京控股隨即回擊追⾄ 77：74，但盧藝文冷靜命中三分穩住軍⼼。最後階段戰況緊張，進入最後⼀分鐘，北京控股打出 8：1 攻勢追平 93：93，並在僅餘 2.2 秒時把握罰球機會得分，反先 96：95。香港⾦⽜最後⼀擊未能命中，最終以⼀分之差憾負，但球隊整體表現已充分證明其有能⼒在 CBA 舞台上立⾜。

香港⾦⽜今場有 6 位球員得分上雙，包括董健（14 分）、厄特爾⼆世（12 分）、唐才育（11 分）、美⾂鍾斯（11 分）、巴爾文（10 分），⽽阿諾斯克收獲全隊最⾼的19 分。

香港⾦⽜總教練解立彬賽後表⽰：「⾸先感謝賽會給 NBL 球隊這樣的鍛鍊機會，因為在 NBL 聯盟很難會遇到這種強度的對抗，我們這次參賽⽬的正是鍛鍊隊伍，感受中國籃球最⾼⽔平的⼀個強度。參加競技體育當然追求勝利，但是比勝負更重要的是態度，特別是⼤家都知道香港遇到⼤埔火災的慘劇，全俱樂部都⼀直為⼤家打氣，希望⽤⼀場精彩比賽回報球迷，特別是香港的球迷，所以⼤家今天都打得特別拼，但是過程中還是出現了⼀些錯誤。可能⼤家也想跟 CBA 球隊、甚⾄是國家隊代表去爭⼀爭，能看出這樣的⼼態，但我們還是要⼀點點去磨練。」

香港⾦⽜將於明晚 7：30 迎戰南京天之藍，⼒爭在今屆賽事中收穫⾸勝。