乒乓混合團體世界盃｜國家隊8:2挫法國 豪取6連勝延續強勢

2025年國際乒聯混合團體世界杯續戰成都，國家隊面對法國隊再展統治力，以大比分8:2擊退對手，豪取六連勝，強勢步伐不減。

今仗前，國家隊僅在對港隊時丟失1分，其餘場次清一色8:0橫掃。面對法國隊，教練團延續既定排陣，由王楚欽／孫穎莎的王牌混雙打頭陣，二人火力全開，以11:7、12:10、11:5直落三局擊退勒布倫／袁嘉楠，先拔頭籌。女單隨即由王曼昱接力，關鍵分處理更勝一籌，以11:9、12:10、11:2再添三局，國家隊氣勢如虹，將總比分擴大至6:0。

其後出戰的梁靖崑迎戰法國天才小將菲利克斯・勒布倫（Felix Lebrun），在先取一局下遭對手頑強反撲，最終以11:6、11:13、7:11告負，法國追回分數，不過國家隊仍以7:2拿到賽點。隨後男雙王楚欽／林詩棟穩住陣腳，面對勒布倫兄弟以11:9鎖定勝局，最終國家隊以8:2完勝，將連勝場次推至6場。