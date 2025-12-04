Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合團體世界盃｜國家隊8:2挫法國 豪取6連勝延續強勢

即時體育
更新時間：20:28 2025-12-04 HKT
發佈時間：20:28 2025-12-04 HKT

2025年國際乒聯混合團體世界杯續戰成都，國家隊面對法國隊再展統治力，以大比分8:2擊退對手，豪取六連勝，強勢步伐不減。

今仗前，國家隊僅在對港隊時丟失1分，其餘場次清一色8:0橫掃。面對法國隊，教練團延續既定排陣，由王楚欽／孫穎莎的王牌混雙打頭陣，二人火力全開，以11:7、12:10、11:5直落三局擊退勒布倫／袁嘉楠，先拔頭籌。女單隨即由王曼昱接力，關鍵分處理更勝一籌，以11:9、12:10、11:2再添三局，國家隊氣勢如虹，將總比分擴大至6:0。

其後出戰的梁靖崑迎戰法國天才小將菲利克斯・勒布倫（Felix Lebrun），在先取一局下遭對手頑強反撲，最終以11:6、11:13、7:11告負，法國追回分數，不過國家隊仍以7:2拿到賽點。隨後男雙王楚欽／林詩棟穩住陣腳，面對勒布倫兄弟以11:9鎖定勝局，最終國家隊以8:2完勝，將連勝場次推至6場。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
6小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
4小時前
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
9小時前
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
飲食
8小時前