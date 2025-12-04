NBA｜CP3被炒再爆內情 傳更衣室發難惹眾怒 職業生涯或提前結束

被譽為「控衛之神」的基斯保羅（Chris Paul，CP3）驚傳遭洛杉磯快艇解約，消息一出即惹來嘩然。多家美媒其後再爆內情，指CP3曾公開批評隊友、主帥泰隆・路爾（Tyronn Lue）及總經理羅倫士・法蘭克（Lawrence Frank），引發更衣室不滿，或成遭炒主因；亦有觀點認為，以其年齡與處事風格，未必再獲他隊青睞，職業生涯或被迫提前結束。

今季重返快艇的CP3早於上月23日宣布季後退役，本被視為「落葉歸根」的動人一幕，但快艇戰績持續低迷，直至今日以115：92擊敗老鷹才終止5連敗，戰績6勝16負，仍居西岸尾三。

《洛杉磯時報》記者Broderick Turner引述消息人士稱，保羅早前曾公開批評快艇隊友、教練團及管理層，其後雖已道歉，但更衣室反應強烈。該報道並指，基於保羅在更衣室的強勢話語權及年齡因素，部分球隊難以消化其影響力，故他很可能難以再與其他球隊簽約。

同時，《The Athletic》三名記者Sam Amick、Law Murray與Joe Vardon聯合報道，披露CP3離隊細節：據悉，保羅近期多次與管理層會面，表達對球隊處事方式的憂慮；隊方則曾要求他停止所謂「更衣室律師」式的爭辯與干預。隨著志在爭標的快艇戰績持續下滑，保羅在隊內的尖銳批評日益引起反彈，主帥泰隆・路爾及教練組處理雙方關係頗感棘手，部分隊友亦對其貶抑語氣不滿。

不過，於今日對陣老鷹賽前，路爾表明不願見到CP3以此方式謝幕：「我很尊重他，這些年一直是我的朋友。你永遠不會希望一位偉大的球員以這種方式退役。我相信他會找到新的歸宿。」

至於快艇總經理羅倫士・法蘭克則坦言，與CP3解約屬其決定，強調並非單一事件所致：「這一決定與某次事件或會議無關。出於對各方的尊重，部分內部事務不便透露，但根本原因在於彼此並不合適。」

綜合各方消息，CP3遭解約與更衣室氣氛及角色定位息息相關；至於這位38歲名將能否在市場上再覓東家，抑或提前掛靴，仍有待觀望。