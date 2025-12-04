2027欖球世界盃│港隊首秀迎「夢幻對決」 分組賽硬撼澳洲、新西蘭

香港男子欖球隊歷史性闖入2027年欖球世界盃，分組賽抽籤結果於昨日（周三）揭曉，港隊將迎來夢幻般的「超級挑戰」。作為亞洲冠軍，首次亮相決賽週的香港隊，被抽入A組，將與東道主、綽號「袋鼠隊」(Wallabies) 的澳洲，以及三屆冠軍、世界欖球界勁旅新西蘭「全黑隊」(All Blacks) 同組競技。主教練 Logan Asplin 形容這結果為「夢想成真」，全隊上下均對此感到無比興奮。

球員兩度爆發歡呼 先遇「袋鼠」再遇「全黑」

賽會在香港時間昨日下午舉行抽籤儀式，香港隊主教練 Logan Asplin 和一眾港隊成員一起觀看直播。當抽籤結果首先顯示香港隊將與東道主澳洲同組時，球員們已爆發出第一次歡呼；而當傳奇的「全黑隊」也被抽入同一組時，現場更響起了雷鳴般的喝采聲。

主教練Asplin難掩興奮，透露這結果竟是隊員們賽前私下預測的「夢幻劇本」：「我們昨晚還在發訊息討論，這就是我們最想要的結果！」同組的另一支隊伍為南美代表智利隊。

教練及隊長 「尋根」對決份外感觸

這次抽籤對港隊主教練 Asplin 及隊長 Joshua Hrstich 而言，更添一層特殊意義。二人均在新西蘭出生，這次能夠率領港隊，在世界之巔挑戰自己的出生地國家，無疑是一次百感交集的「尋根」之旅。Asplin 補充道：「能與東道主比賽，並與我們部分隊員的出生地國家對決，這真的非常重要，也極為特別。」

隊長 Hrstich 興奮莫名 鎖定智利爭首勝

隊長 Hrstich 同樣難掩興奮之情，他認為這次抽籤是港隊的絕佳機遇：「能夠抽到世界欖球界的兩大強權，讓我們清楚知道自己身處何方，也明白了為了2027年需要達到的水平。」

本屆世界盃24支球隊將分為6組，每組首兩名及4支最佳第三名隊伍可晉級16強。Hrstich坦言，球隊將把目標鎖定在智利隊身上，力爭港隊在世界盃上的歷史首勝，並期望藉此成為「最佳小組第三名」之一出線，創造另一歷史。

盼成「巨人殺手」 籲全球球迷支持港隊

面對世界級強敵，Hrstich呼籲全球欖球迷屆時能將香港隊視為他們的「第二主隊」，為他們打氣。「人人都喜歡underdog（以弱勝強者）和『巨人殺手』，歷史總會銘記他們。」他期望藉著這個萬眾矚目的舞台，不僅能推廣香港這座城市，更能大力推動欖球運動在本地的長遠發展。

豪取亞洲六連霸 昂首闖入世界盃

香港隊絕非僥倖晉級。在今年七月的亞洲欖球錦標賽中，港隊以70:22的懸殊比分大勝韓國隊，歷史性地完成「六連霸」偉業，亦因此昂首獲得世界盃入場券。