NBA｜29歲前狀元西蒙斯仲未有班落 與網民互動時直言願意無薪重返76人

即時體育
更新時間：18:53 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:53 2025-12-03 HKT

現年29歲的澳洲控衛西蒙斯（Ben Simmons)，在打完上季後今季依然未有加盟任何球隊，作為前狀元和西蒙斯去向備受關注，近日此子在社交媒體上與網友互動時被問到如果母會76人要他重返球隊時，西蒙斯直言可以免費為球隊打波，更透露自己是希望身體完全健康才重返賽場。

3屆全明星狀元西蒙斯無班落 直言願無薪重回76人

2016年西蒙斯以狀元之姿進入NBA，並強勢加盟正值重組的76人，但在2019/20年球季開始易受傷的特性浮現，亦無阻他三次入選全世界明星，但之後狀態亦開始走下坡，之後被球隊交易至籃網後狀態下滑更嚴重，去季加盟快艇後表現亦未如理想，休賽季被快艇放棄後至今仍未有加盟任何球隊。

西蒙斯最近在社交媒體上被球迷問到，若76人以最低底薪簽回他時他會否接受，西蒙斯回覆說：「這個問題已經只關乎到錢，我願意免費替76人打球，但事情比你們看到的複雜，我現在的重點是要把身體恢復到100%，才能以健康的姿態持續在場上拼搏，就像我這幾年一樣。」反映出這名前全明星控衛並未放棄重返賽場。

