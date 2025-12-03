Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇突發炒基斯保羅 傳奇控衛21年生涯或突然劃上句號

更新時間：17:48 2025-12-03 HKT
發佈時間：17:48 2025-12-03 HKT

今季重返快艇的基斯保羅（Chris Paul，又稱CP3)上月23號宣佈今季後將會退役，結束長達21年的生涯，當球迷對這位傳奇控衛退役大感婉惜「睇得一場得一場」時，今日較早前ESPN記者楊米蘇克（Ohm Youngmisuk導)報指快艇已與CP3解約，引起外界一片嘩然。

CP3社交媒體暗示被裁後 快艇突然宣佈已分道揚鑣

現年40歲的CP3今季以一年360萬美元的合約重回快艇，較早前已宣佈今季將會是他的最後一年，為長達21年的NBA之旅劃上句號，當球迷以為保羅將會在接下來開始他的退役巡遊時，CP3突然今日較早前在社交媒體上發文表示剛發現被送回家，引發網民熱議，之後ESPN記者楊米蘇克在X上報導指出，經快艇總裁羅倫士法蘭克（Lawrence Frank)的聲明確認已與CP3分道揚鑣，並重申沒有人因戰績差責怪他，並感謝他的貢獻。消息一傳出球迷們紛紛聲討快艇的行為並不合理。

聲明內容：「我們和保羅分道揚鑣了，他將不再效力於球隊。我們會與他共同規劃職涯的下一步。

保羅是快艇隊的傳奇人物，他創造了歷史。我想明確一點：沒有人會因為我們表現不佳而責怪克里斯。我承認我們目前的戰績是我自己的責​​任。我們戰績不佳的原因有很多。我們感謝他為球隊所做的貢獻。」
 

