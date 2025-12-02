空手道｜前亞洲冠軍曾綺婷為兒子復出 ＂好想帶兒子去名古屋亞運會，現場為我歡呼＂

33歲的女子組手代表曾綺婷是前亞洲冠軍，2023年杭州亞運回港後為了生育而退役，今次開羅世界空手道錦標賽-50公斤級的賽事見到她的名字，更強勢殺入4強，最終並列第5名，原來今年2月才決定為了兒子重出江湖，她說：「好想帶兒子去明年名古屋亞運會，現場為我歡呼。」

曾綺婷為兒子復出，希望享受比賽。 徐嘉華攝

事實上，在今年初的WKF超聯開始見回綺婷的名字，開羅世界錦標賽更氣勢如虹，在淘汰圈先後擊敗加拿大及法國對手，但在4強不敵烏茲別克選手兼最終冠軍的Alimardanova Gulshan，之後在爭奪銅牌戰中不敵委內瑞拉選手，最終得並列第5名。

曾綺婷（左二)今隨空手道隊返港。徐嘉華攝

2021年1月跟拍拖多年的前空手道代表鄭子文結婚，2023年杭州亞運後開始「造人」退出空手道，到今年2月開始重回訓練道場，為的是希望兒子能看到自己打亞運會。

「復出是因為兒子（現在14個月大），好希望為她打亞運會，他在現場為我歡呼，我不是說要在成績上要拿到甚麼，而是享受空手道的亞運舞台人，亦想給兒子看到媽咪為自己鍾意做的事堅持下去。」綺婷足足停了訓練一年，今年初開始復出打比賽，今次世錦賽的成績比她以往個人最佳的第7名更好表現。

綺婷將於新一賽季參加WKF的超聯比賽，以及亞洲錦標賽及亞運會，她續稱：「明年的亞運會不想給自己太大壓力，以往都給自己太大壓力，亞錦還是那句，第一是帶兒子去看我比賽，其次才去想獎牌。」

記者/攝影：徐嘉華