空手道｜劉慕裳談大埔五級火眼泛淚光 ＂望為受災人士帶來正能量 他們支持的運動員成為了世界冠軍＂

更新時間：18:32 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:32 2025-12-02 HKT

新鮮出爐的香港第一位空手道「世界冠軍」劉慕裳（Grace）周二帶著「重手」的世錦賽金牌回港，仍受著感冒不適影響，聲線有點沙啞，談到大埔宏福苑五級火災時眼泛淚光，她同時大派定心丸，會為明年一月展開的新一賽季的WKF 超聯繼續準備，目標是保持住現有的女子「形」「世一」位置，亦表示爭取明年9月名古屋亞運會個人及港隊歷史「首金」是繼續打下去的最大動力。

Grace帶著世錦賽金牌凱旋返港，媽咪及前港隊代表的哥哥劉知名親自到機會接機。徐嘉華攝
Grace帶著世錦賽金牌凱旋返港，媽咪及前港隊代表的哥哥劉知名親自到機會接機。徐嘉華攝

 

 

Grace有媽咪及哥哥劉知名接機，亦不少現場市民認出Grace，有的上前恭喜，有的要求合照，Grace都一一答應。談到2025年大豐收，Grace也說手上的世界冠軍金牌是最重要的：「你問我哪個獎最重要（包括世運會冠軍、亞洲冠軍、年終總冠軍），雖然『年終總冠軍』也很難打，要在6個月打足4站超聯才拿到（Grace打出3冠1亞），當中承受好大壓力，亞錦賽我今年是『三連冠』也不易，拿第一年是驚訝、第二年是不敢相信，今年再成功衛冕，我以平常心，將自己多年累積的成果打出來，但最重要還是這面世錦賽金牌，是對我一個好大的認可。」

談到大埔五級火災，Grace眼泛淚光。徐嘉華攝
談到大埔五級火災，Grace眼泛淚光。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

這面世錦賽金牌亦來得及時，談到大埔五級火災時眼泛淚光的Grace說：「跟大埔火災相比，我的世錦賽變得很微細，我只是將我最拿手（指空手道）的做到最好，希望透過這個『世界冠軍』為受災影響的人帶來少少正能量，告訴他們支持的運動員成為了『世界冠軍』。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝

34歲的Grace亦大派定心丸，會為明年繼續努力，由於她是「年終總冠軍」，新一賽季將首次穿著「金邊袍」比賽，她說：「我都幻想著明年著住『金邊袍』參加超聯，希望屆時不會因這戰袍增加自己壓力，希望以一個輕鬆的心態去展現一個『更加好的自己』給觀眾看，力爭保持『世界第一』這位置。」

港隊教練Mehmet Yakan認為Grace有力爭取明年亞運金牌。徐嘉華攝
港隊教練Mehmet Yakan認為Grace有力爭取明年亞運金牌。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

來自土耳其的港隊「形」教練Mehmet Yakan表示Grace有力爭取明年亞運金牌，曾於2018及2022年兩屆亞運奪銅的Grae說：「如果能在亞運奪取金牌當然最好，但現在先休息，之後再跟教練商量，若決定戰亞運，這將是我新一賽季最大的動力。」

記者/攝影：徐嘉華
 

