乒乓混合團體世界盃｜日本8:2勝克羅地亞 首名晉級8強

即時體育
更新時間：18:06 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:06 2025-12-02 HKT

有張本智和兄妹壓陣的日本隊，在乒乓混合團體世界盃第2組第3輪賽事，以8:2擊敗克羅地亞，以小組第一名晉級8強；落敗的克羅地亞亦以次名晉級8強。

日本混雙先拔頭籌

日本身處的第2組，由於排第3、4位的澳洲和印度同樣於頭兩輪全敗，故日本與克羅地亞在尾輪對戰之前，已經肯定奪得頭兩名出線8強資格，勝負只影響出線排名。不過，日本隊未有因此放鬆，打頭陣的混雙組合戶上隼輔/早田希娜，面對克羅地亞組合以11:5、12:10連贏兩局奠勝，克羅地亞第3局贏回11:7，但仍輸局數1:2。

張本兄妹單打齊勝

第2場女單，日本的張本美和更以直落三局掃走克羅地亞的拉科雅琪，助日本局數領先5:1。第3場男單，輪到哥哥張本智和對普卡，可惜第一局刁時輸11:13，之後張本智和連追兩局11:2、11:8，反勝局數2:1，總成績日本領先7:2。

日本克羅地亞攜手出線

由於一方局數到8才取勝，賽事要打第4場女雙，日本的大藤沙月/張本美和首盤即勝11:8，總局數日本亦以8:2擊敗克羅地亞奪小組首名、克羅地亞次名，雙雙攜手出線8強。

