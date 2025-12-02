Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜保卡傷出無阻太陽擊敗湖人 終止紫金軍7連勝強勢

即時體育
更新時間：15:19 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:19 2025-12-02 HKT

太陽周一作客湖人雖然有主將保卡(Devin Booker)於第1節傷出，仍然靠D布魯士(Devin Booker)貢獻全隊最高33分，加上基利士比(Collin Gillespie)於第4節投進個人今仗28分中的16分，攜手助太陽以125:108擊敗湖人，並終止紫金軍7連勝的強勢。

基利士比3分及得分皆創新高

太陽當家球星保卡於第1節投進11分後，於剩餘兩分鐘拉傷右腹股溝傷出。幸好，太陽還D布魯士和基利士比支撐大局，前者投進33分，後者則投進職業生涯單場新高的8個3分，總得分28同樣刷新個人生涯新高。

當積獨力難撐湖人

反觀，湖人只有射手當積(Luka Doncic)貢獻全場最高38分，但亦有9次失誤，其餘球員沒有人得分達20，至於傷癒復出的大帝勒邦占士(LeBron James)10投3中只有10分進帳。同時，湖人球員今仗在對手壓逼下，全場出現多達21次失誤，較太陽多出10次。結果，湖人以17分大敗給太陽，7連勝的強勢告終。

