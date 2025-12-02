香港壁球公開賽2025｜陳善鈺2個月內擸走3冠1亞 世界排名跳升接近50位

吸引世界排名頭25位球手來港參賽的香港壁球公開賽，周一在香港壁球中心展開，大會在賽前為悼念大埔宏福苑五級火災遇難者進行一分鐘默哀，參賽的6位港將們都在戰衣上扣上黑色絲帶以示悼念，包括世界排名38位、以「外卡」身份首圈過關的陳善鈺（Simmi），她只用了25分鐘以11:4、11:7、11:3擊敗世界排名40的英格蘭球手基絲基亞（Grace Gear)，繼2023年後再次闖入這項「白金級別」大賽的次圈16強，若周三再勝一場，就可到首次舉辦本賽（8強至決賽）的海洋公園正門廣場搭建的四面玻璃場比賽。

陳善鈺（左）首圈只花了25分鐘以3:0勝英格蘭的基絲基亞（右）。徐嘉華攝

徐嘉華攝

2個月內世界排名躍升46位至現在排38

近2個月在國際賽連擸3冠1亞，世界排名由原本84位升至現在的38位的Simmi，周一的比賽安排在樓上的7號場，吸引大批觀眾現場支持，她賽後也表示沒想過可以直落3局勝出，過去2個月的佳績亦加強不少信心：「確實過去2個月的成績給我一點信心，特別是之前受傷患影響一直都交不出好成績，最近主要是表現慢慢回復以前的狀態。」

周一的首天香港公開賽吸引不少球迷到場支持。徐嘉華攝

陳善鈺把握機會，如願闖入次比賽。徐嘉華攝

Simmi原本的首圈對手是世界排名第9的埃及球手Fayrouz Aboelkheir，但後者贏完上周在香港舉行的香港足球會壁球賽後退出本周比賽，由輪候後補的英格蘭球手Grace取替，Simmi也說：「我知道這是一個機會（指原本的對手退賽），所以希望把握機會，亦吸取上周香港足球會（她8強止步）的比賽，放鬆整個人，保持強度去打；沒想過可以直落3局贏出，因為今年初曾輸過給Grace；我希望繼續進步，我知我可以繼續上，所以不要讓它停。」

23歲的Simmi在過去2個月的4場決賽，她得到的除了獎項外，最重要是當中經歷的起伏，令她更清楚應如何放好心態去比賽，更開心看到自己「穩定」的表覝；她認為最關鍵是9月底加拿大「銅級賽」奪冠的Nash Cup：「Nash Cup之前一個15K的比賽我首圈出局，有少許失望，去到Nash Cup對自己沒有甚麼期望，只想盡力打好少少，怎知贏了這個比賽，當中亦贏了一些世界排名頭40的對手，是預期之外。」

善鈺賽後接受PSA的訪問。徐嘉華攝

2個月內擸3冠1亞

「Nash Cup之後幾個比賽其實表現不好，是預期之外，Nash之後幾場表現不理想，可能是多了一些壓力，可能那幾個比賽級別細一點，給自己多了期望、想著去贏那比賽下，未能放鬆去打；總括入了4個比賽的決賽當中，就算有壓力、就算未必打到最好，但開心見到自己都能『穩定發揮』，所以都給我信心打上周的香港足球會壁球賽（入到8強）及本周的香港公開賽。」

徐嘉華攝

“若我打得好，對任何對手都有機會”

Simmi將於周三晚上六時的16強將對世界排名第8的比利時Tinne Gilis，Simmi表示：「打得香港公開賽的球手都是世界排名很高的球手，每一個都很優秀，但我知道如果我打得好的話，對任何對手都有機會，我希望打到自己最好。」

“希望多打大比賽”

明年9月迎來名古屋亞運會，上屆個人賽奪得銀牌的Simmi 最期望盡快「打到大比賽」（世界排名至少32或以內），個人最高世界排名第33的Simmi 透露香港的亞運代表資格包括世界排名要在40位內，她說：「我希望將自己的世界排名逐漸提升，最想打到最大的比賽，現時亞運的最大勁敵是世界排名第6的大馬Sivasangari Subramaniam及世界第7的日本渡邊聰美（Satomi Watanabe），她們都在打最大型的比賽，所以我想在那些大比賽多對她們，這正是最好的亞運備戰。」

記者/攝影：徐嘉華