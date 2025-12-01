開羅世界空手道錦標賽｜登頂前病足一周 劉慕裳願勝利化為災民一秒慰藉

歷史性奪得世界空手道錦標賽女子個人「形」金牌的劉慕裳（Grace），從16歲開始代表香港比賽至今18年，終嚐所願成為「世界冠軍」，她坦言來得「正是時候」，亦首次透露原來世錦賽前她病足一星期，是靠強大的意志力戰勝一切，登上世界頂峰寶座。

賽前大病一週 憑超強意志力登頂

Grace說：「這個『世界冠軍』來得一點也不遲，發生在最好的時機，我的心態同我的打法都比以往成熟，可以更加冷靜去面對及處理比賽。」Grace曾於在以往的世錦賽奪運1銀（2023年）及2銅（2018、2021年），到今年正值她在空手道的成熟期，包括現是「世界第一」、應屆「亞洲冠軍」、應屆「世運會冠軍」、以及應屆「WKF年終總冠軍」，一切都「正是時候」。

令Grace始料不及的，是賽前足足病了一星期，拿到歷史性的世界冠軍當晚，她很快就睡著了，她說：「因為丙了差不多一星期，所以比賽後那個晚上十分眼瞓。」

盼金牌為火災災民帶來「一秒慰藉」

Grace更希望這個來得「正是時候」的世錦賽金牌能為大埔宏福苑五級火災的遇難者「帶來一絲正能量」，雖然身在開羅比賽金，但Grace一直心繫大埔災難，她說：「在決賽前夕，我不僅希望自己多年來的努力能夠實現世界冠軍的夢想，更渴望能夠為香港帶來一絲正能量，即使是一秒鐘的好消息。」

「我想藉此機會向大埔火災事故中的遇難者表達最深切的哀悼，並向已故消防員致以崇高的敬意，同時向所有受到影響的居民送上誠摯的慰問。」

遠赴西班牙取經 傳奇冠軍見證「徒弟」封后

為了今次開羅世界錦標賽，Grace早於2個多月前就去了西班牙集訓，跟前奧運金牌兼2屆世界冠軍、現為自己半個導師的西班牙傳奇珊齊絲（Sandra Sanchez）學習，終於如願以償，成為香港首位空手道「世界冠軍」。

Grace表示：「回想過去一年，經歷了許多波折，這些挑戰讓我成長了許多；曾經對未來的迷茫，如今已轉化為堅定的信念，我深信自己能成為世界冠軍，這一切都要歸功於我的團隊，他們的信任超越了我對自己的信心。」Grace提到，過去2年的艱辛，無論是身體上及心理上，只有在執著於成為世界冠軍這目標才能克服重重困難。」

Grace取得冠後後那一刻，像小女孩般開心跳著去跟港隊教練抱抱，亦向觀眾席大派心心手勢，連珊齊絲也在現場目睹Grace登頂一刻，她說：「我感到無比欣喜，因為在我奮鬥的道路上，曾經予我幫助的許多教練們都來了開羅，見證我這重要時刻！」

問Grace可會視明年9月名古屋亞運會爭金為下一個奮鬥目標，她說：「如此長遠的比賽，現在不想去想，先休息一下，再作決定。」

記者：徐嘉華